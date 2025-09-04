Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El Granada femenino celebra su triunfo ante el Levante de la primera jornada. GCF
Oficial

El Granada lanza un abono exclusivo para el Femenino: cuánto vale y qué incluye

Se trata de una medida pionera en la historia de la entidad, que continuará permitiendo el acceso a los aficionados con carné del Masculino

R. I.

Jueves, 4 de septiembre 2025, 17:43

El Granada presentó el abono exclusivo para el Femenino de cara a la temporada 2025/26. Se trata de una medida pionera en la historia del club, pues nunca antes se había facilitado un carné que permitiese disfrutar de los encuentros de dicha sección de manera aparte al carné habitual del Masculino. Se trata de «una oportunidad única para acompañar a nuestras jugadoras y apoyarlas en cada partido», aseveró la entidad en un comunicado.

El abono del Femenino, disponible ya a través de la web oficial del Granada, tiene un importe de 50 euros y no lleva aparejada ninguna reserva de localidad de cara a asistir a los duelos como local del equipo de Irene Ferreras, ya sea en la Ciudad Deportiva o en Los Cármenes. En el estadio zaidinero se disputará la segunda jornada de Liga F ante el Badalona Women a las 12 horas del domingo 7.

Entre las ventajas del carné, se halla «el acceso a todos los partidos de Liga F y Copa de la Reina que el Granada femenino dispute como local, así como el derecho a la compra de entradas de partidos que jueguen las rojiblancas a domicilio, un descuento del 5% en productos oficiales del club en tiendas oficiales y un precio especial en tours, gymkanas y experiencias de la entidad», explicó el club.

