El Granada lamenta el deceso de la hermana de José Callejón

R. I. Martes, 21 de octubre 2025, 19:00

El Granada lamentó profundamente el fallecimiento de Vanesa Callejón, hermana del exfutbolista con pasado nazarí José Callejón. «Desde la entidad rojiblanca queremos trasladar nuestro más sentido pésame y todo nuestro apoyo a su familia, amigos y seres queridos en estos duros momentos», declaró el club en un comunicado oficial.

El atacante motrileño, hermano del también jugador Juanmi Callejón, vistió la zamarra nazarí entre 2022 y 2024, con un ascenso a Primera en su haber logrado tras su primera campaña en la entidad. El granadino vivió su última temporada como profesional durante la 24/25 en el Marbella de Primera RFEF, en el que colgó las botas a los 38 años después de una gran carrera como jugador del Real Madrid o la selección española, entre otros.