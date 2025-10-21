Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El nazarí José Callejón controla el balón en un partido contra el Almería. Ramón L. Pérez
D. E. P.

El Granada lamenta el deceso de la hermana de José Callejón

El conjunto rojiblanco muestra públicamente su pésame al atacante motrileño, que jugó como rojiblanco entre 2022 y 2024

R. I.

Martes, 21 de octubre 2025, 19:00

Comenta

El Granada lamentó profundamente el fallecimiento de Vanesa Callejón, hermana del exfutbolista con pasado nazarí José Callejón. «Desde la entidad rojiblanca queremos trasladar nuestro más sentido pésame y todo nuestro apoyo a su familia, amigos y seres queridos en estos duros momentos», declaró el club en un comunicado oficial.

El atacante motrileño, hermano del también jugador Juanmi Callejón, vistió la zamarra nazarí entre 2022 y 2024, con un ascenso a Primera en su haber logrado tras su primera campaña en la entidad. El granadino vivió su última temporada como profesional durante la 24/25 en el Marbella de Primera RFEF, en el que colgó las botas a los 38 años después de una gran carrera como jugador del Real Madrid o la selección española, entre otros.

