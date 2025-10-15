Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un momento del entrenamiento a puerta abierta. Ariel C. Rojas

Copa del Rey

El Granada jugará en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva del Villarreal

El CD Roda cambia de campo para la eliminatoria

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:39

El Granada CF también sabe ya el lugar de celebración de su partido frente al CD Roda. Tal como se preveía, el encuentro se desplazará ... al Mini Stadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, con capacidad para 3.500 espectadores, campo en el que juega habitualmente el Villarreal C, dentro de la instalación en la que entrena el conjunto 'groguet'. El Roda juega habitualmente en la Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica, pero su relación con el 'submarino amarillo' es fluida y finalmente albergará el choque con los rojiblancos en un terreno no propio, pero sí 'amigo'. Allí, de hecho, jugó hace años el propio Granada en un enfrentamiento con el Villarreal C, la temporada 10/11, la del ascenso con Fabri Gonzlez como entrenador.

