El Granada jugará en el Mini Estadi de la Ciudad Deportiva del Villarreal

Rafael Lamelas Granada Miércoles, 15 de octubre 2025, 18:39

El Granada CF también sabe ya el lugar de celebración de su partido frente al CD Roda. Tal como se preveía, el encuentro se desplazará ... al Mini Stadi de la Ciudad Deportiva José Manuel Llaneza, con capacidad para 3.500 espectadores, campo en el que juega habitualmente el Villarreal C, dentro de la instalación en la que entrena el conjunto 'groguet'. El Roda juega habitualmente en la Ciudad Deportiva Pamesa Cerámica, pero su relación con el 'submarino amarillo' es fluida y finalmente albergará el choque con los rojiblancos en un terreno no propio, pero sí 'amigo'. Allí, de hecho, jugó hace años el propio Granada en un enfrentamiento con el Villarreal C, la temporada 10/11, la del ascenso con Fabri Gonzlez como entrenador.

El CD Roda compite en Liga en el grupo VI de 3ª RFEF, misma categoría que el filial de los nazaríes, el Recreativo Granada, que está en el grupo IV. El pulso con el primer equipo rojiblanco tendrá lugar el martes 28 a las 20 horas y tendrá un simbolismo especial para Jorge Pascual, Manu Trigueros o el propio Pacheta, todos ex del Villarreal.

