El Granada juega de rosa para visibilizar la lucha contra el cáncer de mama

El Granada jugó de rosa en Andorra para visibilizar la lucha contra el cáncer de mama, con motivo de la conmemoración del día mundial por esta causa el domingo. El equipo estrenó esta equipación solidaria por cuya venta a 85 euros donará dos a los proyectos de investigación de la Asociación Española Contra el Cáncer.

Todavía permanece inédita la blanquiazul, que sí empleó ya el Femenino, a falta de comprobar si usa también la rosa.