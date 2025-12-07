El Granada CF homenajea a Ventura Rodríguez Cambil

Recientemente fallecidoEl Granada CF homenajea a Ventura Rodríguez Cambil
El abonado número 4.512 murió en un accidente de tráfico el pasado domingo a sus 21 años
Granada
Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:34
El Granada CF quiso rendir homenaje a Ventura Rodríguez Cambil, abonado número 4.512, tras su trágico fallecimiento el pasado domingo. El joven de apenas ... 21 años perdió la vida en un accidente de tráfico en Huétor Santillán junto a Javier, un amigo.
El canterano Sergio Rodelas entregó una corona de flores a sus familiares y amigos sobre el asiento que solía ocupar en Los Cármenes. «Sabemos que nos apoyarás desde arriba, Ventura. Descansa en paz», le dedicó el club en redes sociales.
