Rodelas entrega una corona de flores a los familiares y amigos de Ventura. Granada CF - Pepe Villoslada

Recientemente fallecido

El Granada CF homenajea a Ventura Rodríguez Cambil

El abonado número 4.512 murió en un accidente de tráfico el pasado domingo a sus 21 años

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:34

Comenta

El Granada CF quiso rendir homenaje a Ventura Rodríguez Cambil, abonado número 4.512, tras su trágico fallecimiento el pasado domingo. El joven de apenas ... 21 años perdió la vida en un accidente de tráfico en Huétor Santillán junto a Javier, un amigo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

