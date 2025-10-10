El Granada homenajea a Dori, la joven de 28 años fallecida en un accidente de tráfico

José Ignacio Cejudo Granada Viernes, 10 de octubre 2025, 20:13 Comenta Compartir

El Granada rindió homenaje a la memoria de Dori Parejo Hidalgo, abonada número 3.556, que falleció el pasado sábado de madrugada en un accidente de tráfico en Dúrcal, muy cerca de Padul, su querido pueblo.

«Sabemos que nos apoyarás desde arriba, Dori. Descansa en paz», expresó el club en redes sociales, tras la entrega de un ramo de flores por parte de Manu Trigueros como segundo capitán del equipo a algunos de sus seres más queridos.