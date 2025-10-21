El Granada habilita la cesión de abonos para el derbi con el Cádiz

El Granada habilita desde este miércoles la opción de cesión de abonos para el derbi contra el Cádiz del próximo sábado. Aquellos granadinistas que no ... puedan acudir a Los Cármenes podrán ceder su asiento en beneficio del público general a través del Área de Abonado en la web oficial desde las 17.00 horas.

Llas entradas ya están a la venta y su importe oscila entre los 35 euros en Fondos y los 60 de Tribuna, pasando por los 40 de Esquinas y los 50 de Preferencia. El importe de la entrada infantil queda en 12. La de los Palcos VIP, entre 100 y 120. La venta se llevará a cabo tanto vía 'online' como vía presencial en las taquillas del estadio.

El horario de las mismas hasta el jueves 23 será de 10.00 a 18.00 horas. El viernes 24, de 09.00 a 15.00. El sábado 25, día del encuentro, de 16.30 hasta el descanso.