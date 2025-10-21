Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Aficionados del Granada adquieren entradas para un partido anterior en las taquillas de Los Cármenes. Blanca Rodríguez
Entradas

El Granada habilita la cesión de abonos para el derbi con el Cádiz

La gestión se puede llevar a cabo a través del Área de Abonado en la página web del club

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 21 de octubre 2025, 19:51

Comenta

El Granada habilita desde este miércoles la opción de cesión de abonos para el derbi contra el Cádiz del próximo sábado. Aquellos granadinistas que no ... puedan acudir a Los Cármenes podrán ceder su asiento en beneficio del público general a través del Área de Abonado en la web oficial desde las 17.00 horas.

