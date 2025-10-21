El Granada habilita la cesión de abonos para el derbi con el Cádiz
La gestión se puede llevar a cabo a través del Área de Abonado en la página web del club
Granada
Martes, 21 de octubre 2025, 19:51
El Granada habilita desde este miércoles la opción de cesión de abonos para el derbi contra el Cádiz del próximo sábado. Aquellos granadinistas que no ... puedan acudir a Los Cármenes podrán ceder su asiento en beneficio del público general a través del Área de Abonado en la web oficial desde las 17.00 horas.
Llas entradas ya están a la venta y su importe oscila entre los 35 euros en Fondos y los 60 de Tribuna, pasando por los 40 de Esquinas y los 50 de Preferencia. El importe de la entrada infantil queda en 12. La de los Palcos VIP, entre 100 y 120. La venta se llevará a cabo tanto vía 'online' como vía presencial en las taquillas del estadio.
El horario de las mismas hasta el jueves 23 será de 10.00 a 18.00 horas. El viernes 24, de 09.00 a 15.00. El sábado 25, día del encuentro, de 16.30 hasta el descanso.
