El Granada da un gran paso atrás

El Granada dio un gran paso atrás en La Rosaleda, al que este domingo puede desalojar el Almería de la zona de promoción. Perdieron los ... nazaríes, con toda justicia, ante un Málaga que le dio un meneo de cuidado en la primera parte y que no sufrió hasta bien entrado el tramo final, cuando Fran Escribá sacó el atrevimiento y propuso una alineación netamente ofensiva. Ni con esas le alcanzó para sumar un punto que habría aliviado una actuación deficiente, impropia de un aspirante al ascenso.

Los rojiblancos 'perpetraron' una primera parte inaceptable. Un equipo pusilánime, que salió a verlas venir en La Rosaleda. No difirió en exceso de los arranques en el Carlos Belmonte o Cartagonova, pero en Albacete no recibió penalización y en la ciudad departamental reaccionó muy rápido a la diana blanquinegra. Pero en Málaga, no. Se adelantaron los locales con un penalti bien concedido, pero lo pudieron hacer de múltiples formas. Abrasaron a los rojiblancos con su ímpetu, no exento de calidad. Magia concentrada tiene en las botas David Larrubia, aunque se sumaron a la causa el profundo Antoñito Cordero, que materializó el tiro desde los once metros, y el delantero Chupe, que cuestionó la fortaleza de los dos centrales rojiblancos.

Málaga CF Alfonso Herrero; Antoñito (Puga, m. 79), Murillo, Nelson Monte, Einar, Dani Sánchez (Víctor, m. 72); Luismi (Manu Molina, m. 72), Izan, Lobete (Dioni, m. 85); Larrubia y Chupe (Yannis Rahmani, m. 85). 1 - 0 Granada CF Mariño; Rubén Sánchez (Ricard Sánchez, m. 74), Miguel Rubio, Loïc Williams, Miguel Ángel Brau (Manu Lama, m. 74); Sergio Ruiz (Manu Trigueros, m. 66), Martin Hongla (Borja Bastón, m. 46), Gonzalo Villar, Tsitaishvili, Rebbach (Reinier, m. 74) y Lucas Boyé. GOL: 1-0, m. 28: Antoñito Cordero, de penalti; .

ÁRBITRO: Cid Camacho (comité castelloleonés). Amonestó a los locales Luismi (m. 43) y Dani Sánchez (m. 60); y a los visitantes Miguel Ángel Brau (m. 54) y Tsitaishvili (m. 61; acarrea suspensión), .

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 38 de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio de La Rosaleda ante 25.850 espectadores.

Desde primera hora, calaron las tornas de ambos conjuntos para el arranque. El Málaga se desplegó con tres centrales, a los que no apretaban en exceso los atacantes nazaríes. De ellos, saltaban rápido a la profundidad para que arrancaran sus estiletes o trazaban algún pase vertical hacia sus carrileros o el genio Larrubia. El Granada, que tenía una teórica superioridad numérica en el centro del campo, se vio continuamente superado porque solo Sergio Ruiz participaba en las correcciones. Hongla tenía uno de esos días en los que parece tener escarcha en las venas y Gonzalo Villar adoptaba esos giros de peonza que apenas contribuyen.

Aislado Boyé, precipitados y sin soltura Tsitaishvili y Rebbach, enseguida se plasmó que eran los blanquiazules los que tenían mirada de ambición en el encuentro. Mariño hizo un paradón increíble ante Lobete, en la primera fractura grave de la zaga rojiblanca, en la que todos parecieron necesitar auxilio, incluido el regresado Brau.

Chupe tuvo un remate en ese córner, quitándose a Hongla como si fuera un insecto molesto. No funcionaba nada en el Granada, que en algún momento intentó calmar las aguas, pero que fue incapaz de dañar a Alfonso Herrero en todo el primer acto.

El espectáculo lo puso Larrubia, con unas conducciones destructivas que nadie sabía cómo frenar entre los visitantes. Propició una jugada que Antoñito lanzó alto y contribuyó a los intercambios eléctricos que ponían en campo contrario a los anfitriones en todo momento.

En un enredo, llegó el penalti de Loïc a Chupe, una torpeza tras un rechazo. Segunda salida con infracción grave del valenciano que esta vez no contuvo Mariño ante Antoñito.

Rubio tuvo un remate fuera en un saque de esquina, en un escorzo porque las marcas de los malaguistas sí parecían consistentes. El Granada estaba somnoliento y Hongla se durmió con el balón en un acoso local que no introdujo Lobete porque Mariño voló en palomita.

El Granada malgastaba cada esférico en terreno ajeno y lo mejor para su interés fue que la herida no se agrandó en ese tramo inicial, pero necesitaba intervención quirúrgica del cirujano Escribá.

Por la que cabeza le pasó meter a dos puntas y sacrificar a un Hongla bochornoso. Saltó Borja Bastón, con pasado en la Costa del Sol, y lo primero que hizo fue provocar una falta jugando de espaldas que pateó luego Boyé, fuera por unos palmos.

El Málaga aflojó la intensidad, pero aun así amenazaba, como en una de Antoñito en un envío desde el rincón y en otra de Chupe con mucha rosca tras una pérdida de Sergio Ruiz en el centro del campo. Brau acusaba la falta de ritmo y a otros compañeros simplemente les sobrepasaba el encuentro. Lobete gozó de otro intento desde la frontal, pero la bola se alejó sin remedio.

El Granada sacó por fin la cabeza en un arranque de bravura con Lucas Boyé al cargo, con intervención de Tsitaishvili y regreso al argentino, que en lugar de chutar de primeras, quiso controlar antes hasta quedarse sin ángulo.

Cid Camacho se 'apiadó' de los rojiblancos cuando interrumpió un contragolpe del Málaga, por falta de amarilla de Tsitaishvili, cuando si hubiera dejado continuar la opción, Chupe se habría quedado solo. Todo vino, precisamente, de una falta al área del georgiano que se le quedó corta y propició el contragolpe.

El resultado ataba a la esperanza al Granada, que daba leves señales de vida. Pese al ritmo, Escribá sí vio adecuado colocar a Manu Trigueros por Sergio Ruiz. El talaverano, como en tiempos mozos, asumió el eje y acompasó un balón elevado que Bastón cruzó en exceso.

Alfonso Herrero seguía sin paradas y el técnico rojiblanco garabateó toda su pizarra para el último cuarto de hora. Tres centrales, con la presencia de Lama, Ricard y Tsitaishvili en los carriles y Reinier de mediapunta, tras Bastón y Boyé. Con esta composición si lograron soliviantar al portero con una buena carrera de Ricard que conectó fatal Bastón con todo de cara y que cabeceó en el rechazo el propio lateral, pero sin imprimir fuerza en el remate.

Tsitaishvili se animó desde la izquierda y en un rebote casi desestabiliza a toda la Rosaleda, pero su intento se marchó por la línea de fondo, como el intento en el córner de Boyé, acto seguido. También un tuya-mía del argentino con Bastón, poco brioso.

Aún hubo ciertas llegadas aisladas, todas de fogueo, como las del propio Málaga, que no halló manera de colar el segundo, pero que con los tres puntos aclara su salvación. Si el Almería suma en casa ante el Eldense este domingo, algo lógico, los nazaríes ceden su cama en el ático. Con todo merecimiento. Fue una birria.