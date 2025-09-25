El Granada Genuine arranca el Campeonato Nacional de Fútbol Inclusivo
El cuadro nazarí participa en el torneo con dos equipos de dos técnicos, seis jugadores inclusivos y 16 con discapacidad intelectual
R. I.
Jueves, 25 de septiembre 2025, 13:03
El Granada CF Genuine puso rumbo a Albacete para participar en el Campeonato Nacional de Fútbol Inclusivo, una cita organizada por la Federación de Deportes ... para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha (FECAM).
El conjunto rojiblanco estará representado con dos equipos, que competirán en diferentes categorías, integrados por dos técnicos, seis jugadores inclusivos y 16 jugadores con discapacidad intelectual.
La competición se extenderá durante las jornadas del viernes y del sábado. Será precisamente este último día cuando se celebre la ceremonia de clausura en el Palacio de Congresos de Albacete, poniendo el broche a este campeonato.
