El Granada Genuine arranca el Campeonato Nacional de Fútbol Inclusivo

El Granada CF Genuine puso rumbo a Albacete para participar en el Campeonato Nacional de Fútbol Inclusivo, una cita organizada por la Federación de Deportes ... para Personas con Discapacidad Intelectual de Castilla-La Mancha (FECAM).

El conjunto rojiblanco estará representado con dos equipos, que competirán en diferentes categorías, integrados por dos técnicos, seis jugadores inclusivos y 16 jugadores con discapacidad intelectual.

La competición se extenderá durante las jornadas del viernes y del sábado. Será precisamente este último día cuando se celebre la ceremonia de clausura en el Palacio de Congresos de Albacete, poniendo el broche a este campeonato.