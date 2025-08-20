El Granada, a la final de la Copa Andalucía

Rafael Lamelas Granada Miércoles, 20 de agosto 2025, 23:15 Comenta Compartir

El Granada femenino se impuso al Málaga no sin dificultad y estará en la final de la Copa Andalucía este próximo domingo, que le enfrentará al Sevilla a las 10 horas. Un gol de la chilena Sonya Keefe en el minuto 87, tras otra ocasión clamorosa, metió a las rojiblancas en el partido definivo.

El Femenino salió al campo con Laura Sánchez; Blanca, Jujuba y Yoli en defensa, con Laura Pérez y Clara en las bandas; Ari Mingueza y Miku en la sala de máquinas, y Barquero, Solvoll y Andrea Gómez en el frente. Las rojiblancas tuvieron más tiempo el balón en la primera parte, pero se encontraron con un Málaga bien plantado, dispuesto a intentar responder al contragolpe.

Tras varias intentonas aisladas, sin apenas inquietar a las porteras, con algún desajuste peligroso en la zaga nazarí que se subsanó, llegaron dos ocasiones para el Granada. Una, en un balón que no supo apuntillar Barquero a centro de Solvoll. El otro, un cabezazo de Andrea Gómez que se marchó alto.

El Granada metió otra marcha tras el descanso y pronto se encontró con un gol anulado a María Barquero por una supuesta falta previa. Poco después salieron al verde Alba Pérez por Jujuba, Lauri por Barquero y Keefe por Andrea Gómez. El Málaga siguió pertechado, con varios parones que ralentizaron el encuentro.

Más tarde entró Postigo por Laura Pérez. Las imprecisiones continuaron, pero a punto estuvo de llegar el gol en una combinación entre Lauri y Blanca. Más clara aun fue la que tuvo Keefe, enganchando un balón que salvó la portera malaguista.

Por último, ingresó Leles por Mingueza. Solvoll tuvo una gran alternativa después, pero no ajustó su remate con la testa.

El Málaga pudo adelantarse en un tiro de Alicia que dio en el larguero, estando sola. El Granada respondió por mediación Keefe, pero la meta María voló para alejar el esférico de la chilena. No perdonó acto seguido, a la salida de un córner, de cabeza, la que viene a ocupar el hueco de Edna.

