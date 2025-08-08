El Granada femenino visita al Sevilla en su primer derbi de prueba del verano

El Granada femenino afronta este sábado su primer amistoso del verano ante el Sevilla, todo un derbi de buen recuerdo para las rojiblancas y previsto ... para las 21.00 horas en la Ciudad Deportiva Jesús Navas, con seguimiento en directo a través de la plataforma 'Sevilla FC+'.

El cuadro de Irene Ferreras llega a la capital andaluza con siete refuerzos, efectivos que saldrán a escena por primera vez esta campaña, oportunidad ideal para comenzar a vislumbrar las intenciones tácticas de la preparadora madrileña.

La principal incógnita del once radica en la parte trasera de su dibujo. La defensa de tres centrales con carrileras –Manoly Baquerizo en la izquierda y Laura Pérez en la derecha a priori– parece el sistema más probable de cara a explotar más eficientemente los recursos nazaríes en base a las jugadoras de banda disponibles. Tampoco se puede descartar una zaga de cuatro más convencional. Ferreras despejará la equis antes de la Copa Andalucía.

El balance entre ambos conjuntos sonríe al Granada, que salió victorioso de sus tres duelos con las hispalenses la pasada campaña –dos en Liga F y uno en Copa–.