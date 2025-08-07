El Granada femenino sigue a la espera de horarios mientras crece la incertidumbre con 'DAZN'

El Granada femenino continúa a la espera de conocer sus primeros horarios de competición. A poco más de tres semanas para el arranque del campeonato ... doméstico, la incertidumbre se cierne en torno a la retransmisión televisiva de la Liga F, que niega problemas con 'DAZN' en cuanto a este aspecto.

La plataforma audiovisual de 'streaming' deportiva, encargada de retransmitir las 30 jornadas de la máxima categoría patria al completo desde la temporada 22/23, no dispone de ninguna referencia ni de ninguna pestaña relacionada a la competición en la actualidad en su web oficial. Por el contrario, sí que incluye el fútbol femenino de las élites italiana, alemana y francesa. Un hecho que extraña a los aficionados de los clubes españoles, entre los que se encuentran los del Granada por tercera campaña consecutiva.

Según informaron fuentes de Liga F a IDEAL tras una consulta al respecto, la categoría no contempla «ningún cambio» en cuanto al operador televisivo, por lo que alude a 'DAZN' para seguir todos los partidos de la 25/26. Esta cuenta con los derechos en exclusiva de la división hasta 2027. Sin embargo, no hay rastro de dicho contenido en su web oficial. Tampoco de los horarios de competición, ni siquiera los de la jornada inaugural, prevista para el último fin de semana de agosto.

El Granada visitará entonces al Levante en la Ciudad Deportiva de Buñol, el estreno del nuevo proyecto rojiblanco bajo las órdenes de Irene Ferreras después de vivir un curso histórico.