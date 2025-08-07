Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La rojiblanca Laura Pérez pasa el balón ante el Levante la pasada campaña. J. M. Baldomero
Liga F

El Granada femenino sigue a la espera de horarios mientras crece la incertidumbre con 'DAZN'

La Liga F asegura que se mantendrá la plataforma de 'streaming' como operador exclusivo, aunque este elimina toda referencia a la competición española en su página web

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Jueves, 7 de agosto 2025, 20:17

El Granada femenino continúa a la espera de conocer sus primeros horarios de competición. A poco más de tres semanas para el arranque del campeonato ... doméstico, la incertidumbre se cierne en torno a la retransmisión televisiva de la Liga F, que niega problemas con 'DAZN' en cuanto a este aspecto.

