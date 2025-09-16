El Granada femenino ya sabe cuándo recibirá al Atlético de Madrid

El Granada femenino recibirá la visita del Atlético de Madrid en el partido correspondiente a la jornada 5 de Liga F. Tendrá lugar el domingo ... 28 de septiembre a las 12.00 horas, con la sede todavía por confirmar. A falta de anuncio oficial, todo parece indicar que el duelo se disputará en el estadio de Los Cármenes en base a otros precedentes y a que el Masculino juega fuera de casa dicho fin de semana.

El conjunto de Pacheta compite ese mismo domingo ante el Huesca en El Alcoraz a las 21.00 horas, lo que libera al feudo del Zaidín para acoger el compromiso del Femenino contra un Atlético de Madrid acostumbrado a desplegarse por su césped. La pasada campaña las colchoneras se midieron a las nazaríes hasta en dos ocasiones en el estadio. La primera, en febrero por la jornada 17 del campeonato doméstico, un empate a cero ante 1.768 espectadores, como aseveró el club.

La siguiente se debió al encuentro de ida de las semifinales de la Copa de la Reina, cuando la afición se multiplicó para registrar la tercera mayor entrada en la historia del Femenino con 7.216 personas, según estos mismos datos. Las visitantes se llevaron el gato al agua con goles de Lloris y Gio (0-2). No hubo machada en la vuelta y el Granada quedó a las puertas de la final.

El récord absoluto se produjo hace dos temporadas, justo la del regreso del Femenino a la máxima categoría diez años después. También tuvo que ver con el Atlético como rival, cuando acudieron a Los Cármenes alrededor de 8.500 aficionados. La segunda mejor marca se cifró en 8.316 espectadores con la visita del Barcelona de Alexia Putellas y compañía el pasado marzo.