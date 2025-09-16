Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las jugadoras del Granada, durante el encuentro contra el Badalona Women en Los Cármenes. J. M. Baldomero
Nuevo horario

El Granada femenino ya sabe cuándo recibirá al Atlético de Madrid

A falta de confirmación oficial, todo apunta a que el duelo se disputará en Los Cármenes como en anteriores ocasiones

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Martes, 16 de septiembre 2025, 13:04

El Granada femenino recibirá la visita del Atlético de Madrid en el partido correspondiente a la jornada 5 de Liga F. Tendrá lugar el domingo ... 28 de septiembre a las 12.00 horas, con la sede todavía por confirmar. A falta de anuncio oficial, todo parece indicar que el duelo se disputará en el estadio de Los Cármenes en base a otros precedentes y a que el Masculino juega fuera de casa dicho fin de semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Rescatada una anciana de debajo de un autobús tras un atropello en La Caleta
  2. 2 Se entrega tras apuñalar a un hombre en Íllora por una discusión de tráfico
  3. 3 La tradicional fiesta de Raúl Berdonés reúne a grandes empresarios y famosos del mundo de la comunicación en Granada
  4. 4 Una madre de la Alpujarra denuncia que sus dos hijas no pueden ir a clase por no tener transporte escolar
  5. 5 El humorista Javier Cansado se retira temporalmente debido a un tumor
  6. 6

    Tres muertos más en una semana en las carreteras de Granada
  7. 7 Así es el último negocio de Granada dedicado a una artesanía milenaria
  8. 8

    Los empresarios de la Costa ya sufren los efectos del corte de la autovía A-44
  9. 9 El discurso con el que Lola Índigo se despide de los escenarios: «Estoy agotada mentalmente»
  10. 10 Detenido un joven de 19 años por robar 1.000 euros a un hombre que acaba de sacar dinero del cajero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada femenino ya sabe cuándo recibirá al Atlético de Madrid

El Granada femenino ya sabe cuándo recibirá al Atlético de Madrid