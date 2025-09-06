El Granada femenino se reencuentra con Los Cármenes

El Granada femenino regresa a Los Cármenes este domingo. Tras las grandes citas que acogió el estadio de la sección entrenada entonces por Arturo Ruiz ... el curso pasado, ahora llega el momento del estreno de la de Irene Ferreras esta campaña frente al Badalona Women, un rival menos atractivo que los visitantes habituales.

Granada Hirao; Postigo, Jujuba, Alba Pérez, Baquerizo; Ari Mingueza, Miku, Lauri; Laura Pérez, Solvoll y Keefe. - Badalona Women Canales; Barclais, Cubedo, Sonia García, Itziar; Pedersen, Ana González, Llompart; Banini, Julve y Chamorro. Árbitra María Eugenia Gil (comité gallego).

Hora y lugar 12.00 horas en el estadio de Los Cármenes.

Televisión DAZN.

Noveno clasificado tras su empate a cero ante el Deportivo de la primera jornada, el conjunto dirigido por Ana Junyent se renovó profundamente este mercado con diez altas, nuevo nombre –antes, Levante Badalona– y nuevo proyecto.

Las rojiblancas buscarán prolongar sus buenas sensaciones después de lograr su primera victoria de la temporada la semana pasada contra el Levante. Ferreras mantendrá un once tipo llamado a asentarse en una ilusionante campaña.