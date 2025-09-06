Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La nazarí María Barquero chuta a puerta en un entrenamiento. GCF
Previa

El Granada femenino se reencuentra con Los Cármenes

El cuadro de Irene Ferreras recibe a un renovado Badalona Women con buenas sensaciones tras su triunfo ante el Levante

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Sábado, 6 de septiembre 2025, 12:07

El Granada femenino regresa a Los Cármenes este domingo. Tras las grandes citas que acogió el estadio de la sección entrenada entonces por Arturo Ruiz ... el curso pasado, ahora llega el momento del estreno de la de Irene Ferreras esta campaña frente al Badalona Women, un rival menos atractivo que los visitantes habituales.

