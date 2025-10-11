Granada Femenino - Real Sociedad
El mejor entrenador en la historia de la sección regresa al frente de la Real Sociedad con la antigua goleadora rojiblanca
Granada
Sábado, 11 de octubre 2025, 11:30
11:58
Saltan los equipos
Ya salen tanto el Granada como la Real Sociedad al campo principal de la Ciudad Deportiva, bajo el himno rojiblanco y los aplausos de la afición local.
11:58
Alineación de la Real Sociedad
Arturo Ruiz, por su parte, apuesta en el equipo visitante por Arrula, Lucía Rodríguez, María Molina, Apari, Florentino, Paula Fernández, Cahynová, Andreia, Cecilia, Intza y Edna.
11:55
Alineación del Granada
Irene Ferreras sale con Laura Sánchez en portería; Postigo, Jujuba, Yoli, Alba Pérez y Manoly en defensa; Ari Mingueza y Miku en la medular; y Laura Pérez, Lauri y Keefe en ataque.
11:53
Bienvenida
¡Buenas tardes ya a todos!
Bienvenidos al seguimiento en directo de un nuevo partido del Granada femenino, de vuelta a la Ciudad Deportiva del club, esta vez con la Real Sociedad como rival. El partido, correspondiente a la séptima jornada de competición en la Liga F, depara la vuelta tanto de Arturo Ruiz como de Edna Imade a la que fue su casa la temporada pasada con la mejor clasificación histórica de la sección con el quinto puesto más allá de las semifinales de la Copa de la Reina.
¡Comenzamos!
