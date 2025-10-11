Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Granada CF
Liga F

Granada Femenino - Real Sociedad

El mejor entrenador en la historia de la sección regresa al frente de la Real Sociedad con la antigua goleadora rojiblanca

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 11 de octubre 2025, 11:30

11:58

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Saltan los equipos

Ya salen tanto el Granada como la Real Sociedad al campo principal de la Ciudad Deportiva, bajo el himno rojiblanco y los aplausos de la afición local.

11:58

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Alineación de la Real Sociedad

Arturo Ruiz, por su parte, apuesta en el equipo visitante por Arrula, Lucía Rodríguez, María Molina, Apari, Florentino, Paula Fernández, Cahynová, Andreia, Cecilia, Intza y Edna.

11:55

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Alineación del Granada

Irene Ferreras sale con Laura Sánchez en portería; Postigo, Jujuba, Yoli, Alba Pérez y Manoly en defensa; Ari Mingueza y Miku en la medular; y Laura Pérez, Lauri y Keefe en ataque.

11:53

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Bienvenida

¡Buenas tardes ya a todos!

Bienvenidos al seguimiento en directo de un nuevo partido del Granada femenino, de vuelta a la Ciudad Deportiva del club, esta vez con la Real Sociedad como rival. El partido, correspondiente a la séptima jornada de competición en la Liga F, depara la vuelta tanto de Arturo Ruiz como de Edna Imade a la que fue su casa la temporada pasada con la mejor clasificación histórica de la sección con el quinto puesto más allá de las semifinales de la Copa de la Reina.

