Granada Femenino - Real Sociedad

11:53

Bienvenida

¡Buenas tardes ya a todos!

Bienvenidos al seguimiento en directo de un nuevo partido del Granada femenino, de vuelta a la Ciudad Deportiva del club, esta vez con la Real Sociedad como rival. El partido, correspondiente a la séptima jornada de competición en la Liga F, depara la vuelta tanto de Arturo Ruiz como de Edna Imade a la que fue su casa la temporada pasada con la mejor clasificación histórica de la sección con el quinto puesto más allá de las semifinales de la Copa de la Reina.

¡Comenzamos!