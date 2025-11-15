El Granada femenino se da otra oportunidad en Tenerife en mitad de su irregularidad

Nueva oportunidad del Granada femenino en Tenerife tras caer en casa la semana pasada contra el Sevilla en el derbi. El conjunto rojiblanco visita el ... Heliodoro Rodríguez López, uno de los estadios más complicados de la categoría, aferrándose a su buen hacer a domicilio, lo que asienta a las jugadoras de Irene Ferreras en la parte tranquila de la tabla pese a su irregularidad.

Desde el arranque de temporada las nazaríes han logrado ocho puntos de quince en los cinco partidos disputados lejos de Los Cármenes y la Ciudad Deportiva, más de la mitad gracias a sus triunfos ante el Levante y el Madrid CFF, así como dos empates frente al Alhama y DUX Logroño. Un bagaje que brinda motivos para creer en la victoria frente a un conjunto insular en racha.

El Tenerife regresa a su feudo después de cosechar dos triunfos consecutivos como visitante. En su campo siempre ha logrado sumar salvo contra el Eibar, único equipo capaz de sacar un botín de tres puntos del Heliodoro. Ni siquiera el Real Madrid pudo superar a las futbolistas de Eder Maestre, que por otro lado no saben lo que es ganar ante su público este curso.

El Femenino tratará de retomar el buen camino tras no hallar la clave como local, donde apenas acumula cuatro puntos de quince. La preparadora contará con toda su plantilla disponible gracias al retorno a la dinámica de Leles Carrión. La atacante rojiblanca Linnéa Laupstad se medirá a su exequipo, con el que debutó en la máxima categoría la pasada campaña.