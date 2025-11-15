Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La entrenadora Irene Ferreras da indicaciones a la nazarí Jujuba durante el derbi del Granada contra el Sevilla. J. M. Baldomero

El Granada femenino se da otra oportunidad en Tenerife en mitad de su irregularidad

Las rojiblancas afrontan una salida complicada tras caer en casa frente al Sevilla y se aferran a su buen hacer como visitantes

Ángel Mengíbar

Granada

Sábado, 15 de noviembre 2025, 18:33

Nueva oportunidad del Granada femenino en Tenerife tras caer en casa la semana pasada contra el Sevilla en el derbi. El conjunto rojiblanco visita el ... Heliodoro Rodríguez López, uno de los estadios más complicados de la categoría, aferrándose a su buen hacer a domicilio, lo que asienta a las jugadoras de Irene Ferreras en la parte tranquila de la tabla pese a su irregularidad.

