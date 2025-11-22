El Granada femenino naufraga con polémica al final

El Granada femenino naufragó en un día para olvidar. Las rojiblancas firmaron su peor actuación de la temporada en defensa, con errores y pérdidas constantes ... ante un Athletic que se relamió en cada presión. Akzona 'desangró' con un 'hat-trick' a las jugadoras de Ferreras, que por un momento creyeron en la remontada gracias al tanto de Manoly Baquerizo antes del descanso. Agote sentenció un choque polémico ante la rigurosa expulsión de Jujuba mediante intervención de la tecnología (1-5).

Granada Laura Sánchez; Postigo, Yoli Sierra (Jujuba, m. 46), Alba Pérez, Manoly Baquerizo (Blanca, m. 67); Miku (Leles, m. 46), Ari Mingueza, Laura Pérez (Barquero, m. 79), Clara (Solvoll, m. 46); Lauri y Sonya Keefe. 1 - 5 Athletic Nanclares; Elexpuru, Landaluze, Bibi, Nevado; Pinedo (Maitane, m. 87), Zubieta, Oguiza (Leire Baños, m. 59);Sara (Arana, m. 87), Agote (Valero, m. 80) y Azkona (Campos, m. 80). Goles 0-1, m. 10: Azkona, con disparo raso; 0-2, m. 29: Azkona, tras un rechace; 1-2, m. 44: Manoly Baquerizo, con un remate de cabeza; 1-3, m. 56: Agote, con chut a media altura; 1-4, m. 74: Azkona, con la portería vacía; 1-5, m. 90: Zubieta, con tiro por bajo.

Árbitra María Gloria Planes (comité murciano). Amonestó con amarilla a las locales Laura Pérez, Lauri y Manoly, así como a las visitantes Oguiza y Baños. Expulsó por doble amarilla a la nazarí Jujuba.

Incidencias Partido correspondiente a la jornada 12 de Liga F, disputado en la Ciudad Deportiva del Granada ante 280 espectadores. Antes del pitido inicial, se rindió homenaje al próximo 25N, día contra la violencia machista.

Más allá del cambio de escenario del Heliodoro Rodríguez López a la Ciudad Deportiva, la conmemoración del próximo 25N contra la violencia machista antes del pitido inicial o la asistencia de la campeona olímpica María Pérez al partido, el guion no varió para un Granada espeso de más en las primeras partes con respecto al último duelo en Tenerife.

Quizá los rivales le hayan tomado la medida al equipo de Irene Ferreras, que se vio sorprendido de nuevo ante el constante acoso y derribo del Athletic cerca de su área. La preparadora madrileña recuperó la zaga de cuatro para poder desplegarse en ataque con garantías, aunque los derroteros del envite fueron por otro lado.

Jujuba se quedó en el banquillo de inicio, con Yoli formando pareja de centrales con Alba Pérez. El equipo nazarí se decantó por jugar el balón desde atrás, pero acabó echando en falta la estatura de la brasileña para achicar agua ante 'torres' bilbaínas como Oguiza o Zubieta, que lideraban la presión alta de las suyas en tres cuartos.

El Granada se empeñó en su salida de balón, pero lo pagó caro pronto. A los diez minutos de encuentro, Laura Sánchez se equivocó en la devolución y le entregó la pelota a Agote, que habilitó a Azkona para que abriera la lata por bajo.

Nervios y sin ideas

Los nervios crecieron entre las rojiblancas, que colapsaron como en Tenerife. Se vieron superadas en los duelos, sin poder imponerse más que con faltas que sancionó rápido la colegiada con amarilla. En mitad de la inoperancia, Yoli peinó tras un saque de esquina y se quedó cerca de firmar la igualada. Parecía que el Granada despertaba, pero volvió a sucumbir en una nueva pérdida en campo propio que aprovechó la delantera 'athleticzale' para redondear su doblete pese al paradón de la portera en primera instancia. No perdonó en el rechace.

Las locales únicamente encontraron opciones a balón parado y apurando el carril. Así llegó un buen testarazo de Keefe que se marchó alto a centro de Laura Pérez. La que sí acertó de cabeza fue Manoly Baquerizo, que entró como una exhalación desde atrás para acortar distancias antes del descanso y anotar su primera diana como rojiblanca. Envío medido de Ari Mingueza, con un guante por bota.

Para la reanudación, Ferreras metió 'pólvora'. Jujuba, Leles y Solvoll entraron al campo en busca de una mejor versión que murió a las primeras de cambio. Agote fusiló a Laura dentro del área, aunque la cancerbera respondió con los puños. El despeje, sin embargo, salió hacia atrás hasta colarse en las redes. Nuevo varapalo que desató el temporal visitante.

El Granada entregó la cuchara y el Athletic no bajó el pistón, anotando el cuarto con el 'hat trick' de Azkona tras un desafortunado rebote dentro del área rojiblanca. Encima, la central brasileña acabó expulsada por una falta en el centro del campo que 'señaló' la tecnología -el 'FVS'-, algo que protestó el banquillo por ser rigurosa de más. La colegiada respondió con una nueva roja para un integrante del 'staff'. La guinda, la 'manita' final, que llegó con el tanto de Zubieta, ya con las locales completamente partidas sobre el verde. Un día para olvidar.