Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La rojiblanca Manoly Baquerizo sufre la entrada de Oguiza durante el partido. GCF

Crónica

El Granada femenino naufraga con polémica al final

Las rojiblancas firman su peor partido del curso, sin reacción tras el tirón de orejas de Tenerife, y claman contra el arbitraje en un día para olvidar

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:16

Comenta

El Granada femenino naufragó en un día para olvidar. Las rojiblancas firmaron su peor actuación de la temporada en defensa, con errores y pérdidas constantes ... ante un Athletic que se relamió en cada presión. Akzona 'desangró' con un 'hat-trick' a las jugadoras de Ferreras, que por un momento creyeron en la remontada gracias al tanto de Manoly Baquerizo antes del descanso. Agote sentenció un choque polémico ante la rigurosa expulsión de Jujuba mediante intervención de la tecnología (1-5).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Familias extranjeras viajan a Granada para dejar a sus hijos adolescentes y aprovechar las ayudas
  2. 2 El pueblo de de Granada de 30 habitantes donde desaparecieron sus bares, tiendas, molinos y fábrica de aguardiente
  3. 3 La escocesa que triunfa con magdalenas y tartas: «Granada me ha atrapado, ahora es mi hogar»
  4. 4 Aumentan los robos de carteras en el Centro de Granada
  5. 5

    El Granada ofrece cuatro años más a Pablo Sáenz
  6. 6 Los meteorólogos señalan las localidades de Granada con nevadas inminentes y frío polar
  7. 7 María Vera asume la portavocía de la Diputación de Granada y gana peso en su organigrama
  8. 8 Descubren a un hombre de 85 años colocando cebos envenenados en un pueblo de Granada
  9. 9

    Comienza la transformación de la antigua residencia de Fray Leopoldo en viviendas
  10. 10 Día abre un gran supermercado en otra localidad del Cinturón de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada femenino naufraga con polémica al final

El Granada femenino naufraga con polémica al final