Jujuba sonríe durante un entrenamiento. Granada CF

Pretemporada

El Granada femenino se mide al Valencia por su segundo amistoso

El partido comenzará a las 19 horas en el Pinatar Arena de Murcia

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Sábado, 16 de agosto 2025, 12:37

El Granada femenino afronta este sábado su segundo partido amistoso de la pretemporada. Las rojiblancas se miden al descendido Valencia desde las 19 horas en ... las instalaciones del Pinatar Arena, en Murcia, por las que también pasó el primer equipo masculino este verano. El duelo podría suponer el debut de la delantera María Barquero, fichaje aún por estrenarse.

