El Granada femenino se mide al Valencia por su segundo amistoso

PretemporadaEl Granada femenino se mide al Valencia por su segundo amistoso
El partido comenzará a las 19 horas en el Pinatar Arena de Murcia
Granada
Sábado, 16 de agosto 2025, 12:37
El Granada femenino afronta este sábado su segundo partido amistoso de la pretemporada. Las rojiblancas se miden al descendido Valencia desde las 19 horas en ... las instalaciones del Pinatar Arena, en Murcia, por las que también pasó el primer equipo masculino este verano. El duelo podría suponer el debut de la delantera María Barquero, fichaje aún por estrenarse.
Irene Ferreras espera que su equipo mejore las prestaciones del primer amistoso de la preparación, el pasado sábado en casa del Sevilla. El Granada perdió por 2-0, con las debutantes Chika Hirao, Manoly Baquerizo y Sonya Keefe como titulares y Yoli Sierra, Blanca Muñoz y Linnéa Laupstad tras el descanso.
