El Granada mejora ya el inicio de la histórica temporada pasada

El Granada femenino mejora ya el inicio de temporada de la campaña anterior, la mejor en la historia de la sección al concluir con el ... quinto puesto en Liga F además de las semifinales en la Copa de la Reina. El equipo que ahora dirige Irene Ferreras sumó nueve puntos con el empate ante la Real Sociedad que precisamente tiene a su exentrenador Arturo Ruiz al frente y alcanzó de esa forma las nueve unidades con una jornada menos que entonces.

La temporada pasada, el Granada debutó con dos derrotas consecutivas a domicilio ante Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao antes de ganar al Eibar por el estreno en la Ciudad Deportiva del club. A ese primer triunfo le siguieron las derrotas con el Barcelona fuera y con la Real Sociedad en casa. Las rojiblancas se hicieron con otra conquista en Valencia pero luego se vieron sorprendidas por el Betis. La goleada al Sevilla ya en noviembre permitió que se alcanzaran los nueve puntos.

Sin tantas derrotas

La presente campaña, sin embargo, comenzó con la victoria en casa del Levante luego chafada por el Levante Badalona en Los Cármenes. Al empate posterior en Alhama le siguió un nuevo triunfo con el Eibar en la Ciudad Deportiva y, pese a la goleada del Atlético allí luego, las rojiblancas volvieron a sumar en las dos últimas jornadas con las tablas en Logroño y con la Real Sociedad en casa. El equipo de Irene Ferreras tendrá que visitar al todopoderoso Barcelona el domingo que viene, no obstante, antes del primer parón en Liga F.