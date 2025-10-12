Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las futbolistas del Granada celebran un gol a la Real Sociedad. José Miguel Baldomero

Femenino

El Granada mejora ya el inicio de la histórica temporada pasada

El punto con la Real Sociedad de Arturo Ruiz permite alcanzar los nueve puntos con una jornada menos ahora con Irene Ferreras

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 12 de octubre 2025, 18:13

Comenta

El Granada femenino mejora ya el inicio de temporada de la campaña anterior, la mejor en la historia de la sección al concluir con el ... quinto puesto en Liga F además de las semifinales en la Copa de la Reina. El equipo que ahora dirige Irene Ferreras sumó nueve puntos con el empate ante la Real Sociedad que precisamente tiene a su exentrenador Arturo Ruiz al frente y alcanzó de esa forma las nueve unidades con una jornada menos que entonces.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El alcalde de La Malahá presenta su renuncia al cargo tras 14 años
  2. 2 Denuncia un ataque vandálico contra su casa mientras dormía en Huétor Vega
  3. 3 Cubren la estatua de Isabel y Colón en Granada para protestar contra el Día de la Hispanidad
  4. 4 Luis Portero, caso reabierto 25 años después
  5. 5

    El hombre muerto hace mes y medio en el distrito Beiro recibió un golpe en la cabeza
  6. 6 Aviso de la traumatóloga Geek sobre el mal de los huesos que amenaza a «la mitad de la población»
  7. 7 Adiós a Diane Keaton, icono de la Nueva York cinematográfica
  8. 8

    «El agua caía con tanta fuerza que podríamos estar hablando de muertos»
  9. 9 Sierra Nevada recibe sus primeras nieves tras el verano por la borrasca Alice
  10. 10 El granadino Custodio Pérez, número 1 en ventas tras su paso por La Revuelta: «A la mesa con Ken Follet»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada mejora ya el inicio de la histórica temporada pasada

El Granada mejora ya el inicio de la histórica temporada pasada