Rafael Lamelas Granada Martes, 2 de septiembre 2025, 13:59

El Granada femenino jugará el domingo en Los Cármenes. Según confirmó el club rojiblanco, la Liga F trasladó un cambio de horario del partido que enfrenta al equipo de Irene Ferreras con el Badalona Women a las 12.00 horas, debido a la posibilidad de temperaturas altas, lo que le haría coincidir en la Ciudad Deportiva con el Recreativo Granada, filial masculino rojiblanco, que disputa su encuentro con el Martos a la misma hora.

Por tal motivo, el Granada trasladará al Femenino al estadio, en el que será el estreno en casa de las nazaríes en la segunda jornada de la máxima categoría. La escuadra viene de derrotar 1-2 al Levante UD, con doblete de su nueva goleadora, Sonya Keefe.