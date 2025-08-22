El Granada se juega la Copa Andalucía con el Sevilla

FemeninoEl Granada se juega la Copa Andalucía con el Sevilla
La previa ·La final fue adelantada finalmente a las 11.30 horas de este sábado
Granada
Viernes, 22 de agosto 2025, 14:07
El Granada femenino se jugará la Copa Andalucía este sábado desde las 11.30 horas con el Sevilla en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo del ... Betis, tras adelantarse el partido que inicialmente iba a jugarse el domingo a las 10h. Las rojiblancas tumbaron al Málaga de Segunda RFEF gracias a un solitario gol sobre la bocina de la recién firmada Sonya Keefe, delantera internacional chilena que aprovechó de cabeza un saque de esquina.
El Sevilla, por su parte, tumbó al Betis con un doblete de Alba Cerrato y un tercer tanto obra de Wifi. Hace un año, las verdiblancas apearon al Granada de la final en la tanda de penaltis. Las rojiblancas a las que ahora entrena Irene Ferreras intententarán emular el título de 2021 contra el Sporting de Huelva.
