Las futbolistas del Granada celebran el gol de Sonya Keefe al Málaga. Granada CF

Femenino

El Granada se juega la Copa Andalucía con el Sevilla

La previa ·

La final fue adelantada finalmente a las 11.30 horas de este sábado

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 22 de agosto 2025, 14:07

El Granada femenino se jugará la Copa Andalucía este sábado desde las 11.30 horas con el Sevilla en la Ciudad Deportiva Rafael Gordillo del ... Betis, tras adelantarse el partido que inicialmente iba a jugarse el domingo a las 10h. Las rojiblancas tumbaron al Málaga de Segunda RFEF gracias a un solitario gol sobre la bocina de la recién firmada Sonya Keefe, delantera internacional chilena que aprovechó de cabeza un saque de esquina.

