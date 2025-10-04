El Granada femenino busca resarcirse en Las Gaunas con la vuelta de Keefe

Un Granada femenino afronta una nueva jornada liguera con la vuelta de Sonya Keefe y el objetivo de resarcirse después de caer derrotado la semana ... pasada en la Ciudad Deportiva ante el Atlético de Madrid por 0-4, resultado demasiado abultado que no reflejó la notable primera parte de las rojiblancas.

El equipo de Irene Ferreras se desplaza hasta el mítico estadio de Las Gaunas para medirse al DUX Logroño (16.00 horas, en DAZN), recién ascendido y uno de los pocos equipos que aún no conoce el triunfo en Liga F esta campaña. Además, las nazaríes encaran el compromiso con la satisfacción de haber recuperado a su mejor artillera, pichichi del equipo con tres dianas.

La sudamericana se perdió el choque contra las colchoneras por un capítulo agudo de lumbalgia, problema que superó finalmente al entrar en la convocatoria para el DUX. Por tanto, todo apunta a que relevará a María Barquero como referencia ofensiva titular.

Sí que no estará Leles Carrión, pues el plazo para dejar atrás la inflamación que afecta a su menisco izquierdo abarca varias semanas. Sin la mediocentro, el Granada queda con apenas 17 fichas profesionales disponibles, más la presencia de la canterana Vera Molina.

En cuanto al once, no se esperan demasiados cambios, con Laura Sánchez bajo palos, Postigo y Baquerizo en los laterales y Alba Pérez junto a Jujuba en el centro de la zaga. Miku y Mingueza actuarán en la sala de máquinas apoyadas por Lauri. Solvoll y Laura Pérez ocuparán los costados y Keefe el '9'.