El Granada femenino fichará a la portera japonesa Chika Hirao. De 28 años, procede del Niigata. En la última temporada, disputó 31 partidos oficiales con ... su equpo. Es internacional por su país, con el que ha disputado once encuentros. Estuvo seleccionada para la Copa del Mundo de 2023 y los Juegos Olímpicos de París.

Hirao Chika ya se despidió de su equipo. «He vivido muchísimas experiencias y he crecido en el Niigata durante los últimos ocho años, y estoy sumamente agradecida con el club por ayudarme a crecer. He conocido a muchísima gente diferente y la cantidad de personas a las que quiero ha aumentado. Me pone nervioso dejarlos y afrontar nuevos retos. Sin embargo, como futbolista, quiero aprovechar la experiencia adquirida para convertirme en una jugadora que pueda competir a nivel mundial, así que he tomado esta decisión», expresó. «Estoy verdaderamente agradecida al club por aceptar mi decisión y apoyarme», continuó.

Hirao Chika reforzará una posición necesitada en el Granada femenino tras la salida de Sandra Estévez al AC Milan y la más que probable retirada de Andrea Romero. Tan solo quedaba Laura Sánchez entre las guardametas de la temporada pasada.