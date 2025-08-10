El Granada femenino se estrena con derrota en su primer amistoso
El conjunto de Irene Ferreras prueba a seis de sus siete fichajes estivales
Granada
Domingo, 10 de agosto 2025, 00:03
El Granada femenino cayó derrotado ante el Sevilla en su primer test amistoso de la pretemporada. Lucía Moral y Esther Martín-Pozuelo anotaron los tantos ... hispalenses en un partido de mera preparación.
La preparadora Irene Ferreras hizo debutar de inicio a Chika Hirao, Sonya Keefe y Manoly Baquerizo, refuerzos estivales. También jugaron Yoli Sierra, Blanca Muñoz y Linnéa Laupstad tras el descanso, junto a las canteranas Ángela Mateos y Vera. Faltó tan solo uno de los fichajes: María Barquero. El siguiente rival, el Valencia.
