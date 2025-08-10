Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La rojiblanca Vera pelea un balón ante el Sevilla. GCF
Crónica

El Granada femenino se estrena con derrota en su primer amistoso

El conjunto de Irene Ferreras prueba a seis de sus siete fichajes estivales

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:03

El Granada femenino cayó derrotado ante el Sevilla en su primer test amistoso de la pretemporada. Lucía Moral y Esther Martín-Pozuelo anotaron los tantos ... hispalenses en un partido de mera preparación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detienen al presunto autor de la muerte del joven tiroteado en Pinos Puente
  2. 2 Choque entre dos vehículos en la A-92
  3. 3

    Bochornosa presentación del Granada en Los Cármenes
  4. 4 Extinguido el incendio forestal del barranco de los Naranjos
  5. 5 Detienen al presunto autor de la muerte del joven tiroteado en Pinos Puente
  6. 6 El pueblo de Granada que celebró sus primeras fiestas con las 25 pesetas de la rifa de un borrego
  7. 7

    Jorge Pascual y Arnaiz debutarán en el trofeo
  8. 8 Vecinos de Cervantes se movilizan contra el proyectode remodelación de la avenida
  9. 9 El Ayuntamiento de Benamaurel advierte de un «elevado sobreconsumo» de agua potable que podría llevar a cortes
  10. 10

    Pedro Alemañ faltará contra el Deportivo por sanción

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada femenino se estrena con derrota en su primer amistoso

El Granada femenino se estrena con derrota en su primer amistoso