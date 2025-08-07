El Granada femenino encara su primer amistoso en la noche del trofeo de Los Cármenes

El Granada femenino prepara su primer encuentro amistoso de la pretemporada. Las rojiblancas se enfrentarán al Sevilla en la Ciudad Deportiva Jesús Navas este sábado ... 9 a las 21 horas, justo en mitad de la celebración del Trofeo Ciudad de Granada en el estadio de Los Cármenes, con el Masculino midiéndose al Al-Ain.

Los horarios de ambos primeros equipos rojiblancos coinciden, lo que llevará al aficionado a decantarse por el estreno en casa del cuadro de Pacheta -a las 20 horas- o por el primer test estival de las futbolistas de Irene Ferreras. El duelo frente a las hispalenses se podrá seguir en directo a través de la plataforma Sevilla FC + bajo suscripción, como informó el club hispalense.

En el caso del Femenino, supondrá una oportunidad para comprobar cómo carbura el cuadro de Liga F a algo más de tres semanas para el comienzo de la competición regular. El equipo de Ferreras se desplazará a la capital andaluza el mismo sábado después de completar toda una semana de trabajo en la Ciudad Deportiva nazarí.

Lo normal es que la preparadora madrileña rote para repartir minutos a todas las jugadoras en dinámica, inclusive a los efectivos del filial que completan los entrenamientos en estas primeras semanas tras las vacaciones. Por supuesto, será el momento de ver en acción a los siete fichajes acometidos por la dirección deportiva. La internacional chilena Sonya Keefe se incorporó por fin al grupo tras disfrutar de unos días extra de vacaciones después de jugar la Copa América. Chika Hirao, María Barquero, Yoli Sierra, Blanca Muñoz, Linnéa Laupstad y Manoly Baquerizo también entrarán en la convocatoria.

Otro solape

La segunda cita veraniega del Femenino también tendrá lugar el mismo día que la primera jornada liguera del Masculino. Las rojiblancas disputarán un amistoso ante el Valencia en el Pinatar Arena el sábado 16 a las 19 horas, dos horas y media antes que el Granada-Deportivo de La Coruña que acogerá Los Cármenes. Por el momento, el club no confirmó más duelos de preparación.