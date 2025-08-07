Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las futbolistas del Granada femenino, en mitad de un entrenamiento. Ariel C. Rojas
El Granada femenino encara su primer amistoso en la noche del trofeo de Los Cármenes

Las rojiblancas se medirán al Sevilla mientras el Masculino de Pacheta recibe al Al Ain en el estadio del Zaidín

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Jueves, 7 de agosto 2025, 16:26

El Granada femenino prepara su primer encuentro amistoso de la pretemporada. Las rojiblancas se enfrentarán al Sevilla en la Ciudad Deportiva Jesús Navas este sábado ... 9 a las 21 horas, justo en mitad de la celebración del Trofeo Ciudad de Granada en el estadio de Los Cármenes, con el Masculino midiéndose al Al-Ain.

