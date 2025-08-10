Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Irene Ferreras, entrenadora del Granada, en un entrenamiento. GCF
Irene Ferreras

«El Granada femenino empieza a mostrar las señas de identidad que trabajamos»

Irene Ferreras, entrenadora del conjunto nazarí de Liga F, valora la derrota en el amistoso frente al Sevilla

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 10 de agosto 2025, 17:55

La entrenadora del Granada femenino, Irene Ferreras, sacó el lado positivo de la derrota frente al Sevilla en el primer amistoso de la preparación: la ... competitividad del equipo. «Creo que es un partido muy positivo. Pese al tropiezo, empezamos a mostrar las señas de identidad que llevamos trabajando estas semanas. Las futbolistas han hecho un gran esfuerzo», explicó ante los medios del club tras el encuentro.

