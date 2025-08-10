«El Granada femenino empieza a mostrar las señas de identidad que trabajamos»

La entrenadora del Granada femenino, Irene Ferreras, sacó el lado positivo de la derrota frente al Sevilla en el primer amistoso de la preparación: la ... competitividad del equipo. «Creo que es un partido muy positivo. Pese al tropiezo, empezamos a mostrar las señas de identidad que llevamos trabajando estas semanas. Las futbolistas han hecho un gran esfuerzo», explicó ante los medios del club tras el encuentro.

«Creo que las jugadoras van teniendo capacidad de soportar la intensidad más significativa. Pudimos dominar en ciertos tramos y tuvimos ocasiones, pero la pegada fue lo que definió el marcador. Nos faltó contundencia. En la segunda mitad se notó la fatiga, pero estoy satisfecha. También con las chicas del filial, que jugaron el otro día y volvieron con nosotras. Han competido bien», concluyó.

También hablo Lauri Requena, capitana del Femenino. «Las valoraciones son positivas. Sabemos que en pretemporada el resultado es lo menos importante. Nosotras vamos a crecer como equipo. Estamos en construcción, pero lo relevante es mantener la identidad que llevamos enseñando varios años. La gente está trabajando bien y seguro que iremos luego con la flechita hacia arriba. Estoy tranquila», reconoció.