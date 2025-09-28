El Granada femenino se diluye en el torbellino del Atlético de Madrid

El torbellino del Atlético de Madrid arrasó al Granada femenino. Pese a que las jugadoras rojiblancas cuajaron un gran ejercicio de resistencia en la primera ... mitad, un doblete de Fiamma Benítez desató a las colchoneras en ataque nada más volver de los vestuarios. El cuadro nazarí se diluyó ante el poderío de un rival de otra dimensión, más 'asequible' a los puntos a ojos nazaríes tras una última temporada de ensueño. Mérito de un equipo que jamás renuncia a su 'eterna lucha'.

Granada Laura Sánchez; Cristina Postigo (Yoli Sierra, m. 74), Jujuba, Alba Pérez, Manoly Baquerizo; Miku (Vera, m. 67), Ari Mingueza, Laura Pérez, Solvoll (Blanca Muñoz, m. 60); Lauri y María Barquero (Andrea Gómez, m. 74). 0 - 4 Atlético de Madrid Lola Gallardo; Alexia Fernández, Lauren, Lloris (Xenia, m. 73), Andrea Medina; Gaby, Vilde Risa 8Miñambres, m. 78), Fiamma Benítez (Amaiur, m. 65), Jensen (Celia, m. 73), Luany; y Gio (Julia, m. 65). Goles 0-1, m. 47: Fiamma, desde la frontal; 0-2, m. 51: Fiamma, con un chut cruzado; 0-3, m. 62: Vilde, en un rechace; 0-4, m. 71: Jensen, a pase de la muerte.

Árbitra Elena Peláez (comité castellanoleonés). Amonestó con tarjeta amarilla a las locales Mingueza, Baquerizo y Jujuba, así como a las visitantes Lloris, Julia y Miñambres.

Incidencias Partido correspondiente a la jornada 5 de Liga F, disputado en la Ciudad Deportiva del Granada ante 647 espectadores.

El sufrimiento también forja equipos y el Femenino salió dispuesto a remar a contracorriente ante el Atlético de Madrid, rival de enjundia al que las rojiblancas miran cada vez más a los ojos gracias a su 'eterna lucha'. La baja de la pichichi rojiblanca Sonya Keefe por lumbalgia no alteró los planes de la entrenadora Irene Ferreras. Sí que redujo las posibilidades ofensivas del equipo, pero el planteamiento estaba claro desde el principio.

El Granada firmó en la primera parte una gran exhibición defensiva, con orden entre líneas y un bloque medio que las visitantes no pudieron derribar. Luany fue la mayor amenaza del Atlético por la derecha, con Alexia Fernández a modo de escudera liberándola de labores defensivas. La madrileña, exgranadinista, no se prodigó tanto en ataque como su compañera, pero mantuvo a raya el avance de las locales.

Entre Manoly Baquerizo y Solvoll sacaron de sus casillas a la brasileña, por los suelos en varias disputas en las que la colegiada no señaló nada. Al Granada le costó hacerse con la pelota, limitado a perseguir las escapadas colchoneras y a mantenerse compacto atrás, pero también encontró sus opciones por los costados.

Lauri ejerció de bisagra en la zona de tres cuartos para habilitar a Laura Pérez, que no estuvo acertada en su uno contra uno ante Lola Gallardo, que achicó su portería para mantener la igualada. Fue la ocasión más clara de las granadinistas en todo el duelo, más centradas en no realizar concesiones a su poderoso rival. Este sacó petróleo con centros laterales, aunque sin hallar el gol más allá de un cabezazo de Jensen anulado por fuera de juego.

Posible penalti

Antes del descanso, el Granada pidió un penalti sobre Baquerizo, que cayó dentro del área al intentar robar un balón ante la zaguera. La tecnología entró tras el 'challenge' solicitado por el banquillo, pero la trencilla ordenó seguir. Quizá hubiese variado el devenir del partido, que cambió de raíz justo después del paso por los vestuarios.

Fiamma Benítez logró romper las tablas con un disparo desde la frontal que desvió una compañera a gol ante la estirada imposible de Laura Sánchez, titular por primera vez bajo los palos rojiblancos. La guardameta paró, pero no pudo impedir el festín colchonero. La centrocampista redondeó su doblete cuatro minutos después tras aprovechar una pérdida de Solvoll en campo propio para terminar de decantar la balanza.

El Granada desapareció en combate, totalmente muerto en lo anímico. Intentó reaccionar, pero el Atlético ya no soltaría el mango de la sartén. Vilde sentenció en un rechace dentro del área antes de que Jensen se regodeara a placer. Las rojiblancas rotaron para dar minutos a las menos habituales, con la participación de la canterana Vera en la medular. Blanca Muñoz también refrescó el extremo diestro, con la colchonera -cedida en el Granada- Yoli Sierra en el lateral. La madrileña probó fortuna desde 30 metros en el último arrebato de actitud del partido por parte de las granadinistas, que no renunciaron a su 'eterna lucha' bajo ningún concepto. Hay cosas que no se negocian.