La rojiblanca Laura Pérez encara a la colchonera Gaby. GCF
Crónica

El Granada femenino se diluye en el torbellino del Atlético de Madrid

Pese a un meritorio ejercicio de resistencia en la primera parte, las rojiblancas caen con estrépito en la segunda ante un rival muy superior

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 28 de septiembre 2025, 14:12

El torbellino del Atlético de Madrid arrasó al Granada femenino. Pese a que las jugadoras rojiblancas cuajaron un gran ejercicio de resistencia en la primera ... mitad, un doblete de Fiamma Benítez desató a las colchoneras en ataque nada más volver de los vestuarios. El cuadro nazarí se diluyó ante el poderío de un rival de otra dimensión, más 'asequible' a los puntos a ojos nazaríes tras una última temporada de ensueño. Mérito de un equipo que jamás renuncia a su 'eterna lucha'.

