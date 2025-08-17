El Granada femenino crece de la mano de su cantera ante la falta de fichajes

La cantera eleva al Granada femenino esta pretemporada. Más allá del tanto anotado por Paulita –jugadora del 'B'– en los últimos minutos ante el Valencia ... y que dio el triunfo al cuadro de Irene Ferreras en su segundo amistoso, las rojiblancas suplen la falta de varios efectivos con sus jóvenes promesas, integradas en la dinámica de la madrileña desde el comienzo.

«Me gustó mucho lo que vi en la primera parte, con el equipo bien plantado en el campo y las ideas claras. Supimos llevar el peso del partido y generar situaciones de gol. Queríamos ser amenazantes y tener presencia en el área rival. Nos faltó acierto, pero las sensaciones de cara a controlar al rival fueron buenas», explicó la entrenadora a posteriori.

«En la segunda mitad fallamos en el posicionamiento, con dificultades para reestructurarnos rápido en los cambios de posesión. Eso nos llevó a no controlar el duelo, pero el equipo lo siguió intentando y con ganas de demostrar querer ganar», valoró.

A menos de dos semanas para el estreno liguero, Ferreras continúa repartiendo minutos entre su plantilla, que cuenta con menos de veinte fichas a falta de nuevas llegadas. Por ello, las piezas de las categorías inferiores convocadas con las 'mayores' esta pretemporada cuentan con una participación destacada. De hecho, el encuentro frente a las 'ches' concluyó con Élisa, Ángela Mateos, Paulita y Ana Martos sobre el campo, cuatro canteranas repartidas por la defensa y el centro del campo tras su entrada en la segunda parte.

Las tres primeras pertenecen al segundo equipo rojiblanco, mientras que la última recaló el curso pasado en el Cadete. Élisa ocupó el centro de la zaga junto a la veterana Jujuba Cardozo. Paulita hizo lo propio en el centro del campo, mientras que Mateos y Martos reforzaron el flanco izquierdo, uno de los puestos a reforzar por parte de la entidad.

Agujero en el extremo

Sobre todo, el extremo. El lateral parece bien cubierto con la presencia en el primer equipo de Clara Rodríguez y Manoly Baquerizo, esta última recién fichada en este mercado. La ecuatoriana destaca por sus prestaciones ofensivas, aunque de momento la preparadora la mantiene en la parte más atrasada de una zaga de cuatro tras lo acontecido en los dos amistosos disputados.

Las marchas de Ornella Vignola y Alexia Fernández dejaron vacante tal posición, con la segunda explotando todo el carril con el dibujo de tres centrales. De inicio frente al Valencia jugó Vera Molina, cadete que dio el salto al 'B' la última campaña. Las rotaciones posteriores llevaron a Martos a ocupar su puesto, con Laura Pérez y Laupstad en la banda contraria. Sin más incorporaciones, Ferreras deberá adaptarse. Quizá, alineando a pierna cambiada.