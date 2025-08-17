Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Las jugadoras del Granada femenino realizan ejercicios en un entrenamiento. Ariel C. Rojas
Análisis

El Granada femenino crece de la mano de su cantera ante la falta de fichajes

El equipo acaba el amistoso frente al Valencia con cuatro futbolistas de las categorías inferiores sobre el campo

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 17 de agosto 2025, 15:32

La cantera eleva al Granada femenino esta pretemporada. Más allá del tanto anotado por Paulita –jugadora del 'B'– en los últimos minutos ante el Valencia ... y que dio el triunfo al cuadro de Irene Ferreras en su segundo amistoso, las rojiblancas suplen la falta de varios efectivos con sus jóvenes promesas, integradas en la dinámica de la madrileña desde el comienzo.

