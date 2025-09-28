Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La rojiblanca Keefe remata un balón en Los Cármenes. J. M. Baldomero
Bajas

El Granada femenino confirma las lesiones de su pichichi Sonya Keefe y Leles

Ambas futbolistas se caen de la convocatoria para el partido contra el Atlético de Madrid

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Domingo, 28 de septiembre 2025, 11:51

El Granada confirmó las bajas de última hora para el partido contra el Atlético de Madrid de su pichichi particular Sonya Keefe y de Leles ... Carrión por lesión.

