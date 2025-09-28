El Granada femenino confirma las lesiones de su pichichi Sonya Keefe y Leles

El Granada confirmó las bajas de última hora para el partido contra el Atlético de Madrid de su pichichi particular Sonya Keefe y de Leles ... Carrión por lesión.

Según confirmó el club en un comunicado, «las pruebas médicas realizadas a la delantera Sonya Keefe confirman que sufre un episodio agudo de lumbalgia producido por hernias lumbares. Por otro lado, la centrocampista Leles Carrión presenta una inflamación en el cuerno posterior del menisco externo de la rodilla izquierda».

El reingreso de ambas futbolistas a la dinámica grupal queda «pendiente de la evolución de sus dolencias», cerró la nota.