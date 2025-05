El Granada femenino cierra un año mágico con una derrota anecdótica

El año mágico del Femenino llegó a su fin. El equipo rojiblanco se despidió de su afición con una derrota anecdótica ante el Levante, sin ... nada en juego por parte de nadie. Un gol en el alargue de Paula Fernández tras un fallo de entendimiento entre Alexia y Andrea Romero, titular y capitana en el Granada, decidió un duelo agridulce, pues las semifinales de Copa y el quinto puesto en Liga F contrastaron con la marcha de Arturo Ruiz. La baja del entrenador trae consigo cierta incertidumbre en el proyecto, que ya mira hacia adelante con Irene Ferreras al frente.

Lo de menos era el resultado. Después de vivir una temporada sensacional y de mantener vivo el sueño de Europa y la Supercopa hasta el último suspiro, la afición del Granada acudió a la Ciudad Deportiva con varios nombres en mente. No había aliciente alguno en lo deportivo, pero sí sentimiento de agradecimiento a unas jugadoras y un cuerpo técnico que han hecho historia en el club.

Una de ellas es Marta Carrasco, que cumplió 150 partidos como futbolista del Granada después de recalar en el club hace algunas temporadas. La central sevillana recibió una camiseta conmemorativa y los aplausos de la hinchada antes del pitido inicial, cuando le tocó liderar la defensa frente a un Levante ya salvado y con la mente puesta en las vacaciones.

Las rojiblancas no renunciaron a su esencia ni en la última jornada. Arturo Ruiz, otra de las figuras destacadas en el Granada tras confirmarse su marcha a la Real Sociedad a final de temporada, volvió a repetir su dibujo de tres centrales y dos carrileras. Lo que funciona, no se toca. Sí que hubo algunos cambios con respecto al once de gala. Clara Rodríguez ocupó el flanco izquierdo y Miku el centro del campo junto a Leles, pero la sorpresa llegó bajo palos.

Andrea Romero actuó como guardameta titular por primera vez esta campaña. La granadina también lució el brazalete de capitana, premio a sus quince campañas como granadinista. La portera no tuvo que estirarse demasiado, con una única intervención en el partido para atrapar un disparo lejano de Gabaldón. El chut, completamente rutinario para finalizar jugada y evitar la contra rojiblanca, voló lento hacia la escuadra, sin problemas para la portera.

Se produjo ya bien avanzados los primeros 45 minutos, con un Granada dominador con la pelota, pero al que le costó gozar de profundidad para crear ocasiones. La mejor en ataque fue Laura Pérez, que logró zafarse de Estela en varias ocasiones y centrar con colmillo al punto de penalti. La extrema repartió caramelos a Lauri y Edna, pero sus compañeras 'rechazaron' el caramelo.

La primera logró rematar de cabeza al cuarto de hora de encuentro, pero el chut salió desviado cerca del poste. Supuso la primera ocasión clara de las rojiblancas, que en la siguiente acción volverían a amenazar la portería de Holmgren. Fue entonces el turno de la delantera nigeriana, que se impuso en el salto a su marca para volver a rozar el poste de cabeza. Le faltó puntería al Granada, que tampoco sufrió en exceso.

Por parte visitante, Estela puso en problemas a la zaga con alguna carrera en solitario por la izquierda, pero Carrasco tapó su avance en los metros finales. A partir de ahí, la actividad disminuyó hasta el bostezo, con un sol de justicia obligando a gran parte de la grada a abrir la sombrilla de playa en plena Carretera de Alfacar.

El balón recorrió el centro del campo entre los pies de Miku y Leles, que llevaron la voz cantante del choque sin encontrar apenas grietas en la muralla granota. El Levante aguantó cómodo resguardado en su campo, esperando su oportunidad para salir al contraataque con espacios. Al Granada le faltó claridad de tres cuartos en adelante, con Edna peleando con las zagueras del Levante con poco que ganar.

Revolución

El técnico nazarí revolucionó tras el paso por vestuarios, con Ornella y Alexia refrescando las bandas por Andrea Gómez y Clara. La delantera tuvo el gol en sus botas al aprovechar un mal despeje del Levante en su área rematar La delantera tuvo el gol en sus botas al aprovechar un mal despeje del Levante dentro del área, pero Eva Alonso sacó el lanzamiento sobre la línea.

La intentona espoleó a las granadinistas, que empezaron a vivir en campo contrario. Ari Mingueza ingresó para ganar aún más control en la sala de máquinas, pero tampoco consiguió asistir entre líneas a sus compañeros. El cuadro local acumuló más y más efectivos en la recta final, con la pelota paseándose cerca de la portería de Holmgren, que sacó un buen pie para negarle la diana a Laura Pérez.

Mientras tanto, el Levante dio algún susto con sus escapadas, pero el tanto llegó por demérito del Granada. En los instantes finales Alexia recuperó un balón largo de la portera del Levante y cedió a Andrea Romero, pero la guardameta se encontraba fuera de sitio. El balón avanzó hacia el fondo de las redes, con la ayuda extra de la granota Paula Fernández. Una derrota que no duele, pero que deja mal sabor de boca después del deleite. Tras el festín, turno para la digestión.