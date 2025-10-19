Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sonya Keefe e Irene Paredes cuerpean durante uno de sus duelos en el partido. Granada CF

Femenino

El Granada cede con dignidad y polémica en casa del Barça

La crónica ·

El todopoderoso equipo culé debió quedarse sin su capitana Paredes a los diez minutos cuando Keefe se iba sola

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Domingo, 19 de octubre 2025, 20:18

Comenta

Una defensa numantina del Granada en casa del Barça acabó sin más premio que la hazaña de dejar al todopoderoso equipo culé a cero al ... descanso por primera vez esta temporada, que no era poco. Las rojiblancas cedieron con dignidad tras dos asistencias de Vicky López ya en la segunda parte, y después de que Sonya Keefe perdonara el empate. También hubo polémica, con una expulsión perdonada a la capitana local, Irene Ferreras, al derribar a la propia delantera chilena cuando se iba sola aún sin goles. Después de los diez tantos en contra de la temporada pasada, y los seis de la anterior, el equipo de Irene Ferreras bien que habría firmado una actuación tan meritoria aun sin diana de la honra para Laura Pérez en esta ocasión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Las 100 empresas que más facturan de Granada
  2. 2

    Encarcelan a 16 detenidos en la gran redada antidroga de la Guardia Civil de Granada
  3. 3 El joven que ha abierto un bar en un pueblo de 351 habitantes y da hasta 50 comidas al día
  4. 4 El dueño de una fábrica de aceite de Granada puede ir a prisión por estafar a un agricultor
  5. 5 El negocio octogenario de Granada que ha enamorado a Dolce y Gabbana, los Emiratos Árabes y la ex mujer de Putin
  6. 6

    La lista de las firmas granadinas más rentables con Naranjas Jiménez a la cabeza
  7. 7 Saiko abarrota el centro de Granada en una actuación sorpresa
  8. 8 La provincia de Granada se lleva el primer premio de la Lotería Nacional
  9. 9 Hipercor y Alcampo lanzan dos agresivas ofertas en aceite de oliva virgen extra
  10. 10 La nieve sorprende en Sierra Nevada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada cede con dignidad y polémica en casa del Barça

El Granada cede con dignidad y polémica en casa del Barça