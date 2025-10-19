El Granada cede con dignidad y polémica en casa del Barça

Una defensa numantina del Granada en casa del Barça acabó sin más premio que la hazaña de dejar al todopoderoso equipo culé a cero al ... descanso por primera vez esta temporada, que no era poco. Las rojiblancas cedieron con dignidad tras dos asistencias de Vicky López ya en la segunda parte, y después de que Sonya Keefe perdonara el empate. También hubo polémica, con una expulsión perdonada a la capitana local, Irene Ferreras, al derribar a la propia delantera chilena cuando se iba sola aún sin goles. Después de los diez tantos en contra de la temporada pasada, y los seis de la anterior, el equipo de Irene Ferreras bien que habría firmado una actuación tan meritoria aun sin diana de la honra para Laura Pérez en esta ocasión.

Barcelona Gemma, Aïcha (Mapi León, m. 70), Paredes, Marta, Brugts (Batlle, m. 62), Aleixandri, Sydney (Alexia, m. 62), Serrajordi (Aitana, m. 70), Kika, Vicky y Pina. 2 - 0 Granada Laura Sánchez, Cristina Postigo, Jujuba (Mateos, m. 85), Yoli Sierra, Alba Pérez, Manoly, Laura Pérez (Blanca, m. 71), Lauri, Miku (Mingueza, m. 67), Andrea Gómez (Laupstad, m. 67) y Sonya Keefe (Barquero, m. 85). Goles: 1-0, m. 52: Pina. 2-0, m. 87: Kika.

Árbitra: Melissa Osorio (Extremadura). No hubo amonestaciones.

Incidencias: Partido correspondiente a la octava jornada de competición en la Liga F disputado en el estadio Johan Cruyff de la Ciudad Deportiva Joan Gamper del FC Barcelona ante 4.350 espectadores.

Ferreras blindó al Granada con una línea de cuatro mujeres por delante de la defensa de cinco habitual en la que sorprendió ver a la capitana Lauri en el doble pivote junto a Miku -convirtiéndose en la futbolista con más partidos en la historia de la sección con 340 al superar a Lula- en detrimento de la exculé Ari Mingueza. El Barça salió con el dominio previsto, tratando de acorralar a las futbolistas que portaban la equipación solidaria rosa como el primer equipo masculino en Andorra el viernes por el día mundial contra el cáncer de mama, pero la primera ocasión de gol seria iba a ser para las visitantes. Un despeje errático de la portera Gemma estuvo a punto de ser aprovechado por Lauri, cuyo lanzamiento fue desviado a saque de esquina rozando el palo por Sydney.

La polémica, no obstante, iba a llegar a los diez minutos cuando un despeje de Jujuba en su área acabó con un duelo entre Keefe y Paredes como última mujer del Barça. La central cayó al césped con el balón aún en juego, y con ventaja para la delantera del Granada, pero esta se vio finalmente trabada por su marcadora cuando ya enfilaba portería. La árbitra del partido vio la jugada al revés, con falta en ataque, y Ferreras pidió la revisión pero las culés reanudaron el juego tan rápido que su petición expiró para la incomprensión rojiblanca.

El Granada defendía bien pero el Barça atacaba cada vez con más futbolistas, y Laura Sánchez tuvo que intervenir por primera vez a la media hora anticipándose a un cabezazo de Vicky tras un centro de Aïcha desde la banda derecha. Las de rosa respondieron, sin embargo, con un contragolpe perfecto de Laura Pérez y Lauri que Keefe finalizó topándose con la oportunísima salvada de Aïcha. Las culés insistieron con lanzamientos desde fuera del área ante la imposibilidad de penetrar en la zaga visitante, pidiendo penalti en cuanto les cuerpeaban en el área, y en las gradas empezó a cundir la inquietud al seguir el 0-0 al descanso inédito en lo que iba de curso.

La gesta del Granada iba a durar lo que Claudia Pina se propuso al poco de reanudarse el juego. A un primer aviso que se le marchó fuera por poco le siguió un cabezazo tras otra internada de Vicky por banda derecha que Laura Sánchez no acertó a repeler pese a pasarle la bola por debajo del guante. El Barça trató de sentenciar cuanto antes pero las de rosa mantuvieron la seriedad atrás pese a faltarles cada vez más fuerzas para salir del campo propio. Los primeros cambios culés dieron entrada a una de las 'balones de Oro' de su plantilla, por los dos de Alexia Putellas en 2021 y 2022, pero fue la también campeona del mundo Ona Batlle quien rozaría el 2-0 con un centro-chut nada más entrar. Poco después ingresaría también Aitana Bonmatí.

Empate perdonado

Unas molestias musculares de Laura Sánchez sembraron incertidumbre en el Granada, pero la portera siguió empeñada en mantener la diferencia mínima con un vuelo sin motor a disparo de Kika desde fuera del área. Esa jugada siguió con un contragolpe perfecto que Sonya Keefe no pudo aprovechar al toparse con Mapi León tras un control quizás innecesario tras la asistencia de Laupstad. Tan cerca se vio Ferreras de empatar que a cinco minutos del final retiró a Jujuba y a la cansada Keefe por María Barquero y la canterana Ángela Mateos, lanzando a su equipo a por el punto, pero Kika castigó rápido el atrevimiento tras un saque de puerta de las propias rojiblancas. Ya en el tiempo añadido, las culés pudieron marcar un tercer gol aún incluso pero anecdótico ya.