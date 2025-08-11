El Granada femenino acelera su puesta a punto con varios debuts
El cuadro de Irene Ferreras vislumbra un posible 'once' tras su primer amistoso ante el Sevilla a falta aún de más refuerzos
Granada
Lunes, 11 de agosto 2025, 17:08
A poco menos de tres semanas para el estreno liguero, el Granada femenino aprovechó su primer amistoso estival ante el Sevilla para probar a sus ... nuevos fichajes, savia nueva tras la amplia lista de salidas en este mercado. A falta de algún refuerzo, se atisba un posible 'once'.
Seis de los siete refuerzos nazaríes tuvieron minutos a lo largo del duelo. De inicio actuaron Chika Hirao bajo palos, Manoly Baquerizo en el lateral zurdo y Sonya Keefe en el ataque en un esquema con una defensa de cuatro, con Laura Pérez y la canterana Ángela Mateos en los extremos. Un 4-4-2 con la capitana Lauri Requena ejerciendo de '10' en fase ofensiva, el primer dibujo con Irene Ferreras a expensas de hallar el definitivo con más pruebas pendientes.
En la segunda mitad, Blanca Muñoz ocupó el lateral diestro, Yoli Sierra se encuadró en el centro de la zaga y Linnéa Laupstad refrescó la banda. Únicamente se quedó sin debutar María Barquero, ariete recién llegada. Vera, Ana Martos y Paulita, del filial, completaron la rotación. La próxima cita, el sábado contra el Valencia.
