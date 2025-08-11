Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El once inicial del Femenino en Sevilla. GCF
Análisis

El Granada femenino acelera su puesta a punto con varios debuts

El cuadro de Irene Ferreras vislumbra un posible 'once' tras su primer amistoso ante el Sevilla a falta aún de más refuerzos

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 11 de agosto 2025, 17:08

A poco menos de tres semanas para el estreno liguero, el Granada femenino aprovechó su primer amistoso estival ante el Sevilla para probar a sus ... nuevos fichajes, savia nueva tras la amplia lista de salidas en este mercado. A falta de algún refuerzo, se atisba un posible 'once'.

