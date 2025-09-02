El Granada estudia la incorporación de Álvaro Aguado fuera de mercado

El Granada estudia la adquisición de Álvaro Aguado fuera de mercado. El centrocampista, de 29 años, se encuentra libre tras finalizar contrato el pasado 30 ... de junio con el Espanyol. El club rojiblanco cuenta con fichas disponibles por lo que puede acometer una operación de estas características una vez cerrado el periodo estival de inscripciones solo con futbolistas bajo esta condición.

Aguado es un futbolista que conoce bien Pacheta, el técnico de los nazaríes, pues coincidió con él en el Real Valladolid, siendo pieza capital en el esquema de un equipo que logró el ascenso a Primera división. Disputó 41 partidos, 34 como titular, con siete goles, cifra para jugar en la medular. También siguió en el conjunto pucelano la campaña siguiente, en la máxima categoría, con 34 encuentros, 18 de inicio, sufriendo el descenso de categoría.

Acabó su vinculación y se sumó al proyecto del Espanyol. De nuevo, celebró un salto a la élite, jugando en 32 enfrentamientos, 25 de ellos desde el principio. Una vez en Primera, no contó tanto, con solo 16 apariciones, cuatro de titular. Aun así, metió tres goles. Es un futbolista con visión de juego, muy de la confianza del preparador pucelano. Su nombre asomó en estos meses estivales, pero es ahora cuando la situación puede avanzar.

Por otra parte, Aguado tiene abierto un proceso judicial personal por una supuesta agresión sexual a una trabajadora del Espanyol que todavía no ha quedado resuelto. Durante el proceso, el jugador ha insistido en todo momento en que las relaciones con esta persona fueron consentidas.