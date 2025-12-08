Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Los futbolistas del Granada celebran el gol de Alcaraz en Tenerife. LOF

Copa del Rey

El Granada CF espera al rival de Primera que recibirá en Los Cármenes

El sorteo de los dieciseisavos de final se celebrará este martes a partir de las 13.00 horas

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:44

Comenta

El Granada descubrirá este martes a partir de las 13.00 horas el rival de Primera división que recibirá por los dieciseisavos de final de ... la Copa del Rey. A los rojiblancos pueden tocarles Osasuna, Alavés, Getafe, Mallorca, Levante, Betis, Real Sociedad, Elche, Villarreal, Rayo, Sevilla, Valencia o Celta. La nueva eliminatoria a partido único se disputará la semana que viene, entre los días 16 y 18 de diciembre, salvo si fuera contra los vallecanos ya que en ese caso se jugaría el 6 de enero, Día de Reyes, por jugar en la Conference League.

