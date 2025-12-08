El Granada CF espera al rival de Primera que recibirá en Los Cármenes

Copa del ReyEl Granada CF espera al rival de Primera que recibirá en Los Cármenes
El sorteo de los dieciseisavos de final se celebrará este martes a partir de las 13.00 horas
Granada
Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:44
El Granada descubrirá este martes a partir de las 13.00 horas el rival de Primera división que recibirá por los dieciseisavos de final de ... la Copa del Rey. A los rojiblancos pueden tocarles Osasuna, Alavés, Getafe, Mallorca, Levante, Betis, Real Sociedad, Elche, Villarreal, Rayo, Sevilla, Valencia o Celta. La nueva eliminatoria a partido único se disputará la semana que viene, entre los días 16 y 18 de diciembre, salvo si fuera contra los vallecanos ya que en ese caso se jugaría el 6 de enero, Día de Reyes, por jugar en la Conference League.
El sorteo incluirá por primera vez a los equipos que disputarán la Supercopa de España, es decir, a Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic. Tanto el Granada como los otros ocho conjuntos de Segunda división que siguen en el torneo (Huesca, Sporting, Cultural Leonesa, Eibar, Deportivo, Albacete, Racing y Burgos) se enfrentarán a rivales de Primera división. El duelo en Los Cármenes tendrá un coste extra para los abonados del Granada al no encontrarse incluido en la campaña para la presente temporada. Pasará lo mismo con un hipotético 'play off'.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
-
- Copa del Rey de fútbol
- Getafe
- Huesca (Provincia)
- Sevilla
- Eibar
- Elche/Elx
- Albacete
- Estadio de Los Cármenes
- Burgos
- Mallorca
- Granada
- Segunda División
- Sporting de Gijón
- Deportivo Alavés
- Getafe Club de Fútbol
- Granada CF
- Atlético de Madrid
- SD Eibar
- Real Sociedad de Fútbol
- Athletic de Bilbao
- F.C. Barcelona
- Real Madrid
- Villarreal CF
- Betis