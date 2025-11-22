El Granada, especialista en firmar las tablas

EEl Granada se ha especializado en firmar las tablas esta temporada y llegó a su séptimo empate ante el Córdoba en Los Cármenes. Los rojiblancos ... neutralizaron un gol de Fuentes en la continuación de un córner con otro saque de esquina, cabeceado en el rechazo del portero por Manu Lama, todo en la segunda parte. El partido se pudo alterar muy pronto, a los doce minutos, si desde la sala de videoarbitraje no se hubiera aleccionado al colegiado Manuel Ángel Pérez a cambiar el color de una tarjeta en una escapada de Sola, cuando se adentraba en franca ventaja por territorio enemigo. Hubo un larguero para los visitantes y un poste para los locales. También algunas buenas paradas de Astralaga, que se ha hecho con el puesto de momento. Arriba, lo de siempre: poco gol. A Pascual se le cortó la racha y apenas tuvo quien le secundara.

Granada CF Astralaga; Oscar Naasei (Rodelas, m. 68), Manu Lama, Loïc Williams, Dialllo; Rubén Alcaraz (José Arnaiz, m. 56), Sergio Ruiz (Manu Trigueros, m. 56), Pedro Alemañ; Álex Sola, Souleymane Faye y Jorge Pascual. 1 - 1 Córdoba CF Iker Álvarez; Carlos Isaac (Juan María, m. 83), Xavi Sintes, Álex Martín, Albarrán; Isma Ruiz, Requena (Ortiz, m. 93), Dalisson (Del Moral, m. 70); Carracedo, Jacobo González y Fuentes (Sergi Guardiola, m. 83). GOLES: 0-1, m. 53: Fuentes; 1-1, m. 74: Manu Lama.

ÁRBITRO: Manuel Ángel Pérez (comité madrileño). Amonestó a los locales Rubén Alcaraz (m. 20), Sergio Ruiz (m. 55) y Arnaiz (m. 57); y a los visitantes Carlos Isaac (m. 12), Requena (m. 41), Carracedo (m. 62), Álex (m. 79) y Sergi Guardiola (m. 84).

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la jornada 15 de LaLiga Hypermotion, disputado en el estadio Nuevo Los Cármenes ante 13.815 espectadores.

Aun recuperado Luca Zidane y en teórica plenitud Pau Casadesús, Pacheta confío en su alineación de El Sardinero. Voto de la confianza en Ander Astralaga e insistencia en Oscar como lateral para frenar al escurridizo Dalisson.

Desde los primeros compases, se percibió a dos equipos con paralelismos, ambos afanosos en robar rápido el balón, hostigándose el uno al otro sin tregua. Los dos querían jugar, pero el Granada optó con más frecuencia por los envíos en largo.

Con tanta intensidad, podían experimentarse situaciones extrañas. En un córner del Córdoba, con despeje de puños de Astralaga, Carlos Isaac intentó chutar desde la corona del área con prisa. El balón lo despejó con la misma premura Oscar y esto consintió una carrera al espacio de Álex Sola a toda máquina. Isaac reculó, le empujó cuando superaba el ecuador del campo y el árbitro, como parecía lógico, le mostró tarjeta roja, pues se colaba solo en campo contrario y era el último zaguero. Así era en el 'Antiguo Testamento'. En el 'neofútbol' hay un tipo en un estudio con tomas a cámara lenta que aplica directrices del reglamento sin cruzarlas bien con la situación real. Sí, el balón de Sola, tras ser empujado, se fue hacia la banda, pero precisamente por la acción precipitada del defensa. Además, le acompañaban dos colegas en el contragolpe, mientras otros cordobesistas retrocedían en desventaja. Nada sirvió para David Gálvez, el de la moviola, con su calefacción de estudio. La expulsión se centrifugó hasta quedar en mera amarilla, como si hubiera sido una falta táctica cualquiera.

El lance desconcertó un poco al Granada. El Córdoba cerró líneas y su movilidad generó ruido. Rubén Alcaraz se hartó de que le hicieran un par de caños e hizo una falta en las cercanías del área de Astralaga que Jacobo González envió al larguero.

En un saque de esquina, los rojiblancos llevaron el laboratorio al límite. Sacó Alemañ hacia la frontal, Sergio Ruiz se hizo el longuis y apareció Sola con la zurda, pero sin fineza. Desde la otra bandera, Sintes estuvo a punto de repetir la peinada que tanto dolor supuso en Santander, pero Diallo barrió el peligro.

El lateral combinó muy bien con Faye en una subida y dejó solo a Pascual, que se precipitó con la zurda. Hubo otro avance ligero más, con Faye tocando de primeras para Sergio Ruiz, con devolución profunda. El senegalés pensó demasiado y tiró sin maldad al final,

El árbitro, Manuel Ángel Pérez, desquiciaba al respetable con su criterio también en las decisiones menores, esas que mellan sin tanto escándalo.

Salió el Granada envalentonado de vestuarios. Sin embargo, tras un arreón, hubo un ataque del Córdoba que tuvo que cancelar Astralaga ante Jacobo. Vino de una pérdida de Sergio Ruiz de espaldas, el segundo despiste del cántabro en la medular. También Sola se enredó en una salida que tuvo que cortar Lama. En el córner, Carracedo se la pidió en corto a Dalisson, cerca de la banda, y el extremo enroscó el balón con picante para que Fuentes saltara ante todos.

El gol, sin llegar a la hora de encuentro, empujó a Pacheta a tocar la formación: Manu Trigueros y José Arnaiz, sin pivote defensivo puro y con mediapunta. Arnaiz tuvo que remangarse en defensa también y vio una amarilla muy pronto. A balón parado, buscó otra anotación, aunque estuvo más cerca Sola en el rechazo. Alemañ perdonó el empate en una buena incursión del vasco. Lama tuvo un desliz infantil que casi le cuesta la ruina al equipo, pero Astralaga se agigantó, al igual que cuando manoteó los córners posteriores.

Faye aceleró en una subida, pero justo apareció la pezuña de un defensa para interferir en su conexión con Rodelas, ya en el campo desde el puesto de extremo derecho.

Desde el rincón llegó el empate. Arnaiz la puso con temple, Pascual sacó la testa, sacó una mano prodigiosa Iker Álvarez, pero no contaba con la irrupción de Lama, que compensó la pifia anterior de sobra.

Los guantes de Astralaga sostuvieron a los suyos. Pascual tentó la fortuna, pero le fue esquiva, también en una bola que impactó en el poste ya en el alargue. Nada cambió el marcador. Hubo de estrechar su mano sobre el tablero sin que hubiera más jaques.