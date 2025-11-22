Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Sola y Pascual protestan. J. M. Baldomero

Granada CF - Córdoba CF | La crónica

El Granada, especialista en firmar las tablas

Séptimo empate de la temporada para los nazaríes, que neutralizan el gol de Fuentes con una diana de Lama

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 22 de noviembre 2025, 23:23

Comenta

EEl Granada se ha especializado en firmar las tablas esta temporada y llegó a su séptimo empate ante el Córdoba en Los Cármenes. Los rojiblancos ... neutralizaron un gol de Fuentes en la continuación de un córner con otro saque de esquina, cabeceado en el rechazo del portero por Manu Lama, todo en la segunda parte. El partido se pudo alterar muy pronto, a los doce minutos, si desde la sala de videoarbitraje no se hubiera aleccionado al colegiado Manuel Ángel Pérez a cambiar el color de una tarjeta en una escapada de Sola, cuando se adentraba en franca ventaja por territorio enemigo. Hubo un larguero para los visitantes y un poste para los locales. También algunas buenas paradas de Astralaga, que se ha hecho con el puesto de momento. Arriba, lo de siempre: poco gol. A Pascual se le cortó la racha y apenas tuvo quien le secundara.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Familias extranjeras viajan a Granada para dejar a sus hijos adolescentes y aprovechar las ayudas
  2. 2

    Herido muy grave un conductor de 20 años en un accidente en Castilléjar
  3. 3 Queman las terrazas de dos bares en Guadix
  4. 4 Descubren a un hombre de 85 años colocando cebos envenenados en un pueblo de Granada
  5. 5 Nevada Shopping enciende el árbol de Navidad más alto de Europa
  6. 6 Aumentan los robos de carteras en el Centro de Granada
  7. 7

    Comienza la transformación de la antigua residencia de Fray Leopoldo en viviendas
  8. 8

    Un conductor ebrio choca contra una columna publicitaria en Granada
  9. 9 La ayuda de 200 euros al mes por hijo que puede incluir el Gobierno desde el año que viene
  10. 10 Las zonas en las que va a hacer más frío antes de que vuelvan las lluvias a Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada, especialista en firmar las tablas

El Granada, especialista en firmar las tablas