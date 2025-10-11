Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Un aficionado en un entreno abierto anterior. A. C. R.

El Granada entrenará este lunes a puerta abierta para la afición

Lo hará en la Ciudad Deportiva

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 11 de octubre 2025, 18:09

El primer equipo masculino del Granada celebrará el próximo lunes 13 de octubre un entrenamiento abierto al público en la Ciudad Deportiva.

En la sesión matutina, que dará comienzo a las 12 horas, podrán estar presentes aquellos aficionados que quieran acompañar al equipo en esta fecha festiva.

El acceso, abierto al público general desde las 11.30 horas, se realizará a través de la puerta hacia el campo 1 del recinto rojiblanco, hasta completar aforo, en una grada con capacidad para 1.200 espectadores.

