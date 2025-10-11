El Granada entrenará este lunes a puerta abierta para la afición

FestivoEl Granada entrenará este lunes a puerta abierta para la afición
Lo hará en la Ciudad Deportiva
Granada
Sábado, 11 de octubre 2025, 18:09
El primer equipo masculino del Granada celebrará el próximo lunes 13 de octubre un entrenamiento abierto al público en la Ciudad Deportiva.
En la sesión matutina, que dará comienzo a las 12 horas, podrán estar presentes aquellos aficionados que quieran acompañar al equipo en esta fecha festiva.
El acceso, abierto al público general desde las 11.30 horas, se realizará a través de la puerta hacia el campo 1 del recinto rojiblanco, hasta completar aforo, en una grada con capacidad para 1.200 espectadores.