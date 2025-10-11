El Granada entrenará este lunes a puerta abierta para la afición

Rafael Lamelas Granada Sábado, 11 de octubre 2025, 18:09 Comenta Compartir

El primer equipo masculino del Granada celebrará el próximo lunes 13 de octubre un entrenamiento abierto al público en la Ciudad Deportiva.

En la sesión matutina, que dará comienzo a las 12 horas, podrán estar presentes aquellos aficionados que quieran acompañar al equipo en esta fecha festiva.

El acceso, abierto al público general desde las 11.30 horas, se realizará a través de la puerta hacia el campo 1 del recinto rojiblanco, hasta completar aforo, en una grada con capacidad para 1.200 espectadores.