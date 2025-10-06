El Granada se enfrentará a un Tercera en primera ronda de Copa del Rey

El Granada se medirá al CD Roda en la primera ronda de la Copa del Rey. Así lo determinó el sorteo realizado en la Ciudad ... del Fútbol de Las Rozas de la Real Federación Española del Fútbol, determinado en esta edición por cuestiones de proximidad geográfica. La eliminatoria tendrá lugar entre los días 28, 29 y 30 de octubre a partido único y en el estadio del equipo de inferior categoría.

Se trata de un rival de Tercera RFEF, tres divisiones por debajo de la que disputan los rojiblancos. Será el primer partido oficial que dispute el cuadro de Pacheta entre semana en lo que va de temporada. La cita copera se enmarca antes de la visita liguera al Valladolid en el José Zorrilla el lunes 3 de noviembre a las 20.30 horas, por lo que podría fecharse para el jueves 30 al contar con cuatro días de preparación por delante.

El fin de semana anterior el Granada recibirá en Los Cármenes al Cádiz, previsto el sábado 25 a las 18.30 horas. En caso de superar al CD Roda, la segunda ronda del torneo del 'KO' citaría a los nazaríes con otro equipo de divisiones menores entre los días 2, 3 y 4 de diciembre. En la pasada edición, el conjunto de Fran Escribá cayó en dieciseisavos de final frente al Getafe en el estadio del Zaidín.

