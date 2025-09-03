El Granada disputa un torneo benéfico en favor de la Fundación UAPO
Distinos equipos de las categorías inferiores nazaríes se midieron al Real Jaén y al Fútbol Origen Andaluz en Iznalloz
R. I.
Miércoles, 3 de septiembre 2025, 17:26
Distintos equipos de la cantera del Granada participaron durante el pasado fin de semana en un torneo de fútbol base en beneficio de la Fundación ... Unidad de Apoyo al Paciente Oncológico (UAPO), celebrado en el estadio municipal de Iznalloz.
Los equipos Juvenil B, Cadete A, Cadete B e Infantil B, así como algunos conjuntos Alevines, Benjamines y Prebenjamines, se dieron cita para enfrentarse en distintos partidos amistosos a rivales pertenecientes a las canteras del Real Jaén y del Fútbol Origen Andaluz.
Además de disfrutar de los encuentros, los aficionados dispusieron de barras de comida y bebida, y puestos de actividades y animación para los más jóvenes. Por otro lado, los conjuntos asistentes pudieron conocer de primera mano cómo funciona la Fundación UAPO, a la que fueron destinados los beneficios del evento.
