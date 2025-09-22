El Granada descarta a Sergio Ruiz de la lista contra el Burgos

Sergio Ruiz fue el único descarte en la convocatoria del Granada de cara al partido contra el Burgos. Según informó el club, el centrocampista y ... capitán rojiblanco atraviesa «un proceso gastrointestinal», lo que provocó su baja de la lista horas antes de acudir a El Plantío.

Su ausencia abrió la puerta de la titularidad a Martin Hongla, sin minutos desde su titularidad como zaguero en Ipurua de la segunda jornada liguera. Tras su participación con Camerún y su salida truncada al final del mercado estival, el africano regresa a un once inicial.

Por parte del rival, Curro se cayó de la convocatoria a última hora.