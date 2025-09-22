El Granada descarta a Sergio Ruiz de la lista contra el Burgos
El jugador atraviesa «un proceso gastrointestinal», según informa el propio club
Granada
Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:40
Sergio Ruiz fue el único descarte en la convocatoria del Granada de cara al partido contra el Burgos. Según informó el club, el centrocampista y ... capitán rojiblanco atraviesa «un proceso gastrointestinal», lo que provocó su baja de la lista horas antes de acudir a El Plantío.
Su ausencia abrió la puerta de la titularidad a Martin Hongla, sin minutos desde su titularidad como zaguero en Ipurua de la segunda jornada liguera. Tras su participación con Camerún y su salida truncada al final del mercado estival, el africano regresa a un once inicial.
Por parte del rival, Curro se cayó de la convocatoria a última hora.
