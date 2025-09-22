Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El rojiblanco Sergio Ruiz, en un partido anterior con el Granada. J. M. Baldomero
Baja

El Granada descarta a Sergio Ruiz de la lista contra el Burgos

El jugador atraviesa «un proceso gastrointestinal», según informa el propio club

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Lunes, 22 de septiembre 2025, 19:40

Sergio Ruiz fue el único descarte en la convocatoria del Granada de cara al partido contra el Burgos. Según informó el club, el centrocampista y ... capitán rojiblanco atraviesa «un proceso gastrointestinal», lo que provocó su baja de la lista horas antes de acudir a El Plantío.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

