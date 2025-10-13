El Granada desata la pasión infantil

AmbienteEl Granada desata la pasión infantil
Unos 400 aficionados, la mayoría niños, apoyan al equipo rojiblanco en un entrenamiento a puerta abierta para ellos
Granada
Lunes, 13 de octubre 2025, 14:59
Pacheta decidió romper cualquier protocolo previo y ordenó, cuando acabó su entrenamiento, que todo los niños que quisieran podían saltar al césped a jugar con ... los balones que, hasta hacía un momento, habían servido a los profesionales para trabajar. Fue un gesto de grandeza del técnico del Granada durante el entrenamiento a puerta abierta para los aficionados, la mayoría muy jóvenes, para amenizar una jornada no lectiva para ellos.
Autógrafos, fotos, conversaciones con sus ídolos... Todo el que quiso recibió un gesto de cariño por parte de unos futbolistas que dedicaron el tiempopreciso a los seguidores, unos 400 en la nueva grada de la Ciudad Deportiva. Los aplausos estuvieron presentes en cada gol de la práctica. El día, sin duda, fue emotivo, cargado de sentimiento para ellos. Inolvidable.
