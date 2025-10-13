Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Pacheta, rodeado de pequeños.

Pacheta, rodeado de pequeños. Ariel C. Rojas

Ambiente

El Granada desata la pasión infantil

Unos 400 aficionados, la mayoría niños, apoyan al equipo rojiblanco en un entrenamiento a puerta abierta para ellos

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Lunes, 13 de octubre 2025, 14:59

Pacheta decidió romper cualquier protocolo previo y ordenó, cuando acabó su entrenamiento, que todo los niños que quisieran podían saltar al césped a jugar con ... los balones que, hasta hacía un momento, habían servido a los profesionales para trabajar. Fue un gesto de grandeza del técnico del Granada durante el entrenamiento a puerta abierta para los aficionados, la mayoría muy jóvenes, para amenizar una jornada no lectiva para ellos.

