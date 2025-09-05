El Granada tendrá en el derbi contra el Málaga un colegiado 'talismán'

El Granada contará con un árbitro 'talismán' en el derbi contra el Málaga de este sábado. Se trata de Salvador Lax, colegiado del comité murciano ... designado por la Real Federación Española de Fútbol para tal encuentro y con el que el conjunto rojiblanco jamás ha perdido.

Existen dos precedentes con Lax como trencilla principal. El primero tuvo lugar el pasado 31 de enero, cuando el Granada se impuso en el Pepico Amat por 0-3 contra el Eldense de José Luis Oltra, con gol de Stoichkov incluido, el único que anotó como nazarí. El siguiente y último hasta la fecha ocurrió el 9 de marzo, con otro triunfo por 3-0 del cuadro entonces de Fran Escribá por 3-0 frente al Racing de Ferrol en Los Cármenes.

En La Rosaleda será la tercera vez en su carrera que dirige al primer equipo granadinista. Al frente del VAR se hallará José Antonio López.