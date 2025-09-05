Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Lax Franco anula una jugada en un partido entre Espanyol y Oviedo. LOF
Árbitro

El Granada tendrá en el derbi contra el Málaga un colegiado 'talismán'

El conjunto rojiblanco solamente conoce la victoria a las órdenes del árbitro del comité murciano

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 5 de septiembre 2025, 17:45

El Granada contará con un árbitro 'talismán' en el derbi contra el Málaga de este sábado. Se trata de Salvador Lax, colegiado del comité murciano ... designado por la Real Federación Española de Fútbol para tal encuentro y con el que el conjunto rojiblanco jamás ha perdido.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El Gobierno cerrará al tráfico un tramo de la A-44 hasta finales de diciembre por las obras del viaducto de Rules
  2. 2 Un siniestro de tráfico con un fallecido obliga a cerrar un carril y provoca grandes atascos en la GR-30
  3. 3 El niño sorprendido con un revólver, cartuchos y droga llevaba un libro de Pablo Escobar
  4. 4

    «Voy a bajar en calzoncillos con una escopeta y te voy a matar»
  5. 5

    Diputación convertirá en VPO esqueletos de edificios parados por la crisis hace 17 años
  6. 6

    Quejas vecinales en Churriana por la presencia de ratas «enormes» en un residencial
  7. 7

    La Alhambra estrena el Carmen de los Porcel, donde irá el museo Amazigh
  8. 8 Roba el móvil a un joven que le había comprado comida en un supermercado de Granada
  9. 9

    Piden la entrega de todos los bienes a la orden que investiga el Vaticano
  10. 10

    Vigas gigantes y 188.000 kilos de tablero dan forma al viaducto sobre la A-92G

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Granada tendrá en el derbi contra el Málaga un colegiado 'talismán'

El Granada tendrá en el derbi contra el Málaga un colegiado &#039;talismán&#039;