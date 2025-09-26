«El Granada nos va a dar guerra»

Sergi Guilló, entrenador del Huesca, avisó sobre el Granada ante la prensa aragonesa durante la previa del choque. «Ha vuelto a coger sensaciones y nos ... lo va a poner muy difícil. Va a dar muchísima guerra», explicó.

El técnico argumentó que el cuadro nazarí «ha jugado con diferentes sistemas. Están variando su estilo, pero tenemos que poner el foco en nosotros mismos. Si llevamos al campo lo que entrenamos, estaremos cerca de llevarnos el partido».

«A pleno rendimiento vamos a competir contra cualquier equipo. Sabemos lo que debemos hacer, pero será un partido complicado», cerró.