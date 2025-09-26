Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Sergi Guilló, en un partido con el Huesca. R. I.
Sergi Guilló

«El Granada nos va a dar guerra»

«Ha jugado con diferentes sistemas, pero si llevamos al campo lo que entrenamos, estaremos cerca de llevarnos el partido», valora Sergi Guilló, entrenador del Huesca, próxima rival de los nazaríes

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Viernes, 26 de septiembre 2025, 14:27

Sergi Guilló, entrenador del Huesca, avisó sobre el Granada ante la prensa aragonesa durante la previa del choque. «Ha vuelto a coger sensaciones y nos ... lo va a poner muy difícil. Va a dar muchísima guerra», explicó.

