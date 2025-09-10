Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jugadores del Granada, durante un entrenamiento. Pepe Marín
Amistoso

El Granada ya conoce la fecha y la hora del Trofeo del Olivo

El cuadro de Pacheta disputará un amistoso ante el Real Jaén en el estadio de La Victoria

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 17:38

El Granada, rival del Real Jaén en la próxima edición del Trofeo del Olivo, ya conoce la fecha y la hora para disputar tal encuentro. Según anunciaron ambos clubes, el amistoso se llevará a cabo el próximo jueves 18 a las 19 horas en el estadio de La Victoria. El conjunto rojiblanco afrontará la cita cuatro días antes de medirse al Burgos en El Plantío por la sexta jornada de LaLiga Hypermotion.

El director general y consejero delegado del Real Jaén, Fran Anera, agradeció al equipo granadino «porque es una muestra más de que es un club grande en el sentido más estricto de la palabra». «Porque la grandeza no la da el presupuesto o la categoría en la que se milita, sino que se aprecia en los gestos. El hecho de aceptar nuestra invitación y jugar ante nuestros aficionados en plena competición es un detalle de cercanía que no olvidaremos jamás», añadió.

Anera recordó que «han cumplido su palabra, han vuelto a demostrar que tienen sus puertas abiertas para un club vecino y amigo como es el Real Jaén y nos permitirán darle una alegría a nuestra afición y, además, en nuestra propia casa».

El Granada ganó el Trofeo del Olivo en la única ocasión en la que participó. Fue en 2014, cuando competía en Primera y con Joaquín Caparrós en el banquillo. Los nazaríes se impusieron por la mínima gracias a un gol de Alfredo Ortuño (0-1).

