El Granada confirma un quinto amistoso contra el Real Jaén

Diego Mainz, capitán del Granada en 2014, levanta el Trofeo del Olivo de dicha edición en el estadio de La Victoria.

Jueves, 7 de agosto 2025

El Granada visitará al Real Jaén con motivo de la 41ª edición del Trofeo del Olivo. El partido, que se disputará en el Nuevo Estadio de La Victoria, supondrá el quinto amistoso del conjunto nazarí tras enfrentarse al Orlando Pirates, Cádiz, Catar y Al-Ain y tras suspenderse su duelo frente al Al-Rayyan. Se jugará entre los meses de septiembre y octubre, aún con fecha por determinar.

El primer equipo rojiblanco ya fue invitado a este Trofeo en 2014, alzándolo tras vencer por 1-0. En la última edición, fue el Recreativo Granada quien se desplazó hasta la capital jiennense para la disputa del envite.

Esta nueva visita del Granada a la ciudad vecina afianza la buena relación que existe entre ambas entidades, y que han sido protagonistas de apasionantes derbis en épocas pasadas.