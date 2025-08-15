El Granada confirma el patrocinio principal de la Cámara de Comercio

El Granada confirmó este viernes el patrocinio principal de la Cámara de Comercio para la próxima temporada, que estrenará este sábado contra el Deportivo de ... La Coruña en Los Cármenes por la primera jornada de Liga. «Granada es su gente, su comercio, sus empresas: su futuro. Este año lo representaremos en nuestra camiseta cada partido. Hagamos este camino juntos», se congratuló el club por el acuerdo, que ya anticipó Gerardo Cuerva aún en junio.

💼 Granada es su gente, su comercio, sus empresas: su futuro.



Este año lo representaremos en nuestra camiseta cada partido ❤️⚽️



🤝🏼 @CCGranada, hagamos este camino juntos. pic.twitter.com/iEdROExLf7 — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) August 15, 2025

«Cámara estará presente durante toda la temporada en los diferentes soportes publicitarios y las camisetas que se adquieran en las tiendas oficiales del Granada CF llevarán su logo. Por otro lado, cada empresa estará presente en la camiseta como mínimo en dos partidos, uno en Los Cármenes y otro a domicilio, pudiendo llegar hasta cuatro encuentros, dos en casa y dos fuera», concretó el club.

«Su vinculación no finalizará ahí, puesto que también obtendrán visibilidad en diferentes soportes durante el resto del curso. Con este acuerdo, el Granada se acerca al tejido empresarial de la ciudad, mostrando, junto a Cámara de Comercio, el firme compromiso de ambas entidades con el desarrollo económico, social y cultural de la provincia. Esta alianza refuerza la voluntad común de los dos organismos de contribuir al progreso de Granada y de ser referentes para su gente», culminó.