El Granada confirma el patrocinio principal de la Cámara de Comercio
El equipo lucirá en el frontal de su camiseta logotipos de empresas de la tierra de manera rotatoria
Granada
Viernes, 15 de agosto 2025, 19:21
El Granada confirmó este viernes el patrocinio principal de la Cámara de Comercio para la próxima temporada, que estrenará este sábado contra el Deportivo de ... La Coruña en Los Cármenes por la primera jornada de Liga. «Granada es su gente, su comercio, sus empresas: su futuro. Este año lo representaremos en nuestra camiseta cada partido. Hagamos este camino juntos», se congratuló el club por el acuerdo, que ya anticipó Gerardo Cuerva aún en junio.
💼 Granada es su gente, su comercio, sus empresas: su futuro.— Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCF) August 15, 2025
Este año lo representaremos en nuestra camiseta cada partido ❤️⚽️
🤝🏼 @CCGranada, hagamos este camino juntos. pic.twitter.com/iEdROExLf7
«Cámara estará presente durante toda la temporada en los diferentes soportes publicitarios y las camisetas que se adquieran en las tiendas oficiales del Granada CF llevarán su logo. Por otro lado, cada empresa estará presente en la camiseta como mínimo en dos partidos, uno en Los Cármenes y otro a domicilio, pudiendo llegar hasta cuatro encuentros, dos en casa y dos fuera», concretó el club.
«Su vinculación no finalizará ahí, puesto que también obtendrán visibilidad en diferentes soportes durante el resto del curso. Con este acuerdo, el Granada se acerca al tejido empresarial de la ciudad, mostrando, junto a Cámara de Comercio, el firme compromiso de ambas entidades con el desarrollo económico, social y cultural de la provincia. Esta alianza refuerza la voluntad común de los dos organismos de contribuir al progreso de Granada y de ser referentes para su gente», culminó.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.