Gerardo Cuerva, presidente de la Cámara de Comercio de Granada. Blanca Rodríguez
Apoyo

El Granada confirma el patrocinio principal de la Cámara de Comercio

El equipo lucirá en el frontal de su camiseta logotipos de empresas de la tierra de manera rotatoria

José Ignacio Cejudo

José Ignacio Cejudo

Granada

Viernes, 15 de agosto 2025, 19:21

El Granada confirmó este viernes el patrocinio principal de la Cámara de Comercio para la próxima temporada, que estrenará este sábado contra el Deportivo de ... La Coruña en Los Cármenes por la primera jornada de Liga. «Granada es su gente, su comercio, sus empresas: su futuro. Este año lo representaremos en nuestra camiseta cada partido. Hagamos este camino juntos», se congratuló el club por el acuerdo, que ya anticipó Gerardo Cuerva aún en junio.

