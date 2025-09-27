El Granada busca su tercer triunfo del campeonato ante el Atlético de Madrid

FemeninoEl Granada busca su tercer triunfo del campeonato ante el Atlético de Madrid
La ilusión de conjunto rojiblanco es ampliar la racha de dos jornadas sin perder ante uno de los poderosos de la categoría en la Ciudad Deportiva este domingo a las 12 horas
Granada
Sábado, 27 de septiembre 2025, 13:27
Segunda cita consecutiva en casa para un Granada femenino que busca su tercer triunfo del campeonato ante el Atlético de Madrid, este domingo a las ... 12 horas. De nuevo, el conjunto que dirige Irene Ferreras jugará en la Ciudad Deportiva, instalación menos glamurosa que Los Cármenes, pero que le ha dado más suerte a las nazaríes. En el estadio, perdieron 0-2 con el Badalona Women en la jornada dos. En la CD, derrotaron al Eibar la semana pasada por 3-1. Encima, remontando.
No lo tendrá fácil el Granada ante el Atlético de Madrid, verdugo de las de rayas horizontales en la edición del curso pasado de la Copa de la Reina. Sin duda, uno de esos rivales poderosos en la categoría que están llamados a pelear por los puestos altos. A las nazaríes bien les vale con ser sólidas y seguir mejorando a partir de las ideas marcadas por su actual mentora, Irene Ferreras.
El equipo ya tiene varias certezas. En ataque, parece que hay garantía de gol con Sonya Keefe. Junto a ella, una incombustible Lauri Requena, gran capitana, dispuesta a liderar a sus compañeras, arropada por una afición no muy numerosa, pero fiel.
