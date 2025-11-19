El Granada 'baña' la lealtad de sus socios un año más en oro y plata

Oro y plata fue lo que recibieron los aficionados más fieles del Granada, abonados toda una vida (o media) tanto al sufrimiento como al disfrute ... rojiblanco. El Granada reconoció la lealtad de sus socios más incombustibles en un ilustre acto de entrega de insignias por los 25 y 50 años en posesión de su carné que se llevó a cabo ante la mirada de los pesos pesados de la plantilla.

Bajo un sol radiante, una treintena de abonados se dieron cita en el patio del celebérrimo restaurante Ruta del Veleta, que acogió un año más el evento con Alfredo García Amado, director general de la entidad, a la cabeza. Tras él, fueron llegando celebridades del granadinismo como el gran Pepe Macanás, el director de la Ciudad Deportiva, Lucas Alcaraz, o el presidente de la Asociación de Veteranos, Manolo Molina 'Lina', que saludaba con especial alegría a uno de los primeros socios en aparecer.

«Seguimos al pie del cañón después de medio siglo», afirmó rotundo este último, llamado Nicolás Melgarejo, ante IDEAL, deseando acomodarse su nueva insignia en la solapa de la chaqueta. «Ya tenía la de plata, pero vengo a sustituirla por la de oro. A mis 79 para 80 años, puede decir que llevo 50 animando al Granada», aclaró.

Nicolás es un 'filipino', de aquellos que se forjaron nazaríes en los peores años. «Estuve en el partido en el que bajamos a Tercera en los años 90. Nos goleó el Arenas de Armilla por 4-0. No íbamos más de 5.000 personas al estadio, pero se vivía el equipo con gran pasión», rememoró. Pese a haberse llevado «tantos berrinches» en aquella época, Nicolás mantiene una espinita más reciente clavada.

«Tengo la pena de haberme perdido al 'EuroGranada'. Hubiese sido la guinda perfecta para pasar página, pero el coronavirus nos lo impidió», señaló. Tampoco pudo presenciar tales gestas continentales María Teresa Sánchez, otra socia homenajeada.

«El día que juega el Granada no soy capaz de pegar ojo por la tensión», se sinceró antes de recibir la insignia por sus 25 años con carné, aunque ella nunca se limitó a su asiento en Los Cármenes cuando las piernas le aguantaban mil y una batallas.

«Ahora no puedo, pero he viajado mucho por el equipo junto a mi marido. Buscábamos un hotel cercano al estadio del partido y salíamos. Recuerdo un desplazamiento a La Coruña malísimo. Algo que comimos no sentó mal y, encima, la carretera estaba blanca de nieve de lo que nevó. Tuvimos que parar cada dos por tres y no veíamos el final de la aventura por ningún lado. Al menos, ganó el Granada», rió mientras se instalaban los capitanes.

Agradecimiento

Sergio Ruiz, Luca Zidane, Rubén Alcaraz y Manu Trigueros hicieron acto de presencia como máximos representantes del vestuario, así como Pacheta y Chema Aragón –su segundo– del cuerpo técnico. Fue entonces cuando empezaron a desfilar las primeras copas de cerveza y vino, algo que abordó el entrenador. «Delante de las cámaras... Mejor que no», bromeó.

Tras un breve cóctel de bienvenida, García Amado se dirigió al respetable. «Este acto es de agradecimiento por vuestra lealtad y amor al club sin pedir nada a cambio. Habéis vivido momentos difíciles como el 'murcianazo', pero forma parte de la vida y seguimos juntos. Desde el club, queremos devolveros todo ese cariño que nos habéis dado siempre», cerró para dar paso a la entrega de insignias. Por otros 50 años más.