Los socios condecorados posan junto al director general Alfredo García Amado en el patio del restaurante Ruta del Veleta. GCF

Reconocimiento

El Granada 'baña' la lealtad de sus socios un año más en oro y plata

Los hinchas que cumplen 25 y 50 años como abonados reciben una insignia personalizada de la entidad en un evento ilustre ante los capitanes

Ángel Mengíbar

Ángel Mengíbar

Granada

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 20:08

Oro y plata fue lo que recibieron los aficionados más fieles del Granada, abonados toda una vida (o media) tanto al sufrimiento como al disfrute ... rojiblanco. El Granada reconoció la lealtad de sus socios más incombustibles en un ilustre acto de entrega de insignias por los 25 y 50 años en posesión de su carné que se llevó a cabo ante la mirada de los pesos pesados de la plantilla.

