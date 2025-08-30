El Granada arranca lanzado

El Granada que comanda Irene Ferreras desde el banquillo, en lugar de Arturo Ruiz, arrancó con buen pie su tercera campaña consecutiva en la Liga ... F, con la obligación de mantener el listón tan alto como está tras el quinto puesto anterior. De momento, cumple con el guion. Las granadinas fueron las primeras de la competición en sumar la victoria tras el empate a cero entre Athletic y Tenerife.

Sonya Keefe fue la gran protagonista tras decidir desde el punto de penalti, además de abrir la cuenta, que fue neutraliazada de forma veloz por Gabaldón. El Granada cumplió, fue eficaz y también tuvo la fortuna de dos palos del Levante y un tanto anulado, en acierto arbitral, por falta previa.

El Granada empezó bien, al adelantarse pronto en el marcador, a balón parado, fue en el primer saque de esquina cuando un centro fue rematado a la perfección de cabeza por la goleadora chilena Sonya Keefe, aunque el balón entró con suspense, dado que la portera levantina Tarazona tocó la bola y, posteriormente, el larguero, aunque el cuero acabó dentro.

Levante UD Tarazona; Alharilla, Alonso, Ali, Gabaldón; Dolores Silva, Marín (Bascu, m. 46), Erika González (Ana Franco m. 87), Gonzi (Luque, m. 46) e Inés (Sintia Cabezas, m. 66). 1 - 2 Granada femenino Chika Hirao; Manoly Baquerizo, Postigo, Jujuba, Alba Pérez; Ari Mingueza, Miku (Leles, m. 81), Laura Pérez (Blanca Muñoz, m. 90+3), Solvoll (Barquero, m. 66); Lauri; y Sonya Keefe. GOLES: 0-1, minuto 17: Keefe. 1-1, minuto 22: María Gabaldón. 1-2, minuto 69: Keefe, de penalti.

ÁRBITRA: Ylenia Sánchez. Amarilla a la granadinista Alba Pérez y a la local Eva Alonso.

INCIDENCIAS: rimera jornada de la Liga F. Ciudad Deportiva de Buñol, en Valencia.

A renglón seguido, la noruega Solvoll casi logra aumentar la cuenta, en una contra, con un toque con el interior genial en busca de la escuadra contraria. Lástima de la gran oportunidad para el 0-2, porque solo cinco minutos después, un desajuste en la zaga granadina propició que María Gabaldón se quedara totalmente sola, para definir y batir por raso a la japonesa Hirao, que debutó con las granadinas. Esta vez vistieron con camiseta blanquiazul y pantalón blanco, para no coincidir en color con las locales granotas.

El Granada femenino comenzó fuerte la temporada de su confirmación en la máxima categoría en campo del Levante UD, un rival asequible y que luchará por el mismo objetivo que las rojiblancas, por la salvación. Arrancó así la tercera campaña consecutiva de las granadinas en la Liga F con éxito, un curso complejo al venir del mejor ejercicio de su historia.

Además, las rojiblancas cuentan con un conjunto muy renovado y hasta siete caras nuevas, aunque también conservan la base de años anteriores, grupo que quiere transmitir el espíritu de la 'eterna lucha' a las recién llegadas. La portera japonesa Chika Hiaro, las defensas Blanca Muñoz, Yoli Sierra y Manoly Baquerizo, la extremo Solvoll y las atacantes María Barquero y la mencionada Keefe querrán dejar el pabellón alto, todas ellas fichadas para la campaña iniciada.

Destaca en el Granada la novedad al frente del banquillo, con un gran reto para Irene Ferreras, procedente del Deportivo de La Coruña y que debuta, precisamente, contra el mismo rival con el que acabó el equipo granadinista el espléndido último campeonato, en el que se quedó en puertas de su primera participación en la competición europea y llegó muy lejos en la Copa del Rey, siendo eliminado por el Atlético de Madrid en el penúltimo escalón. De hecho, las granadinas superaron al Levante en los cuartos de final.

El Levante UD busca la permanencia al igual que las nazaríes, pero el Granada afrontó el duelo con la moral alta, dado que llegó de levantar la Copa de Andalucía, tras imponerse al Sevilla FC por 2-3. En el torneo copero brillón la chilena Sonya Keefe, quien tiene la difícil misión de hacer olvidar la labor como goleadora de Edna Imade, una de las bajas más significativas en las filas rojiblancas. Lo demostró en Valencia.

Por parte del Levante UD jugaron de inicio Tarazona; Eva Alonso, Erika, Dolores, Gabaldón; Alharilla, Agama, Carol; Ali, Gonzi e Inés; mientras que se quedan en le recámara la meta Coronado, Alma, Bascu, Ana Franco, Sintia, Carrasco, Kalu, y Luque. El Granada alineó a Chika Hirao, MIngueza, Pérez, Keefe, Lauri, Alba, Miku, Manoly, Solvoll, Jujuba y Postigo. La portera Laura Sánchez, Clara, Yoli, M. Barquero, A. Gómez, Blanca y Leles, se quedaron esta vez en el banquillo de principio. Sonya Keefe es la gran esperanza ofensiva tras sus 16 goles con el Logroño del ejercicio anterior.

Una de las grandes novedades del campeonato es la aparición del VAR, no como tal, dado que no hay un equipo de árbitros visionando imágenes, pero sí un seguimiento por vídeo para las jugadas polémicas, que incluso las jugadoras podrán reclamar a la árbitra para revisarlas. De hecho, se analizan los goles por norma si la colegiada principal lo desea. Incluso los entrenadores disponen de una tarjeta a través de la que pueden pedir que se miren las acciones dudosas.

En los primeros compases no hubo acercamiento a las áreas, con dominio alterno. Al cuarto de hora sí apareció ya más iniciativa ofensiva y dominio territorial del Granada, aunque sin peligro ni llegadas al área con profundidad. Golpeo de Miku para probar con un disparo lejano como balance. Las granotas salieron a la contra y Laura tuvo una ocasión.

Chispazos

Y llegó el primer saque de esquina. Todo se puso muy pronto de cara para las granadinas, dado que en ese primer córner se produjo el certero remate de cabeza de la chilena Sonya Keefe. La novedad de la revisión se aplicó. El gol fue legal. Llegó otra oportunidad seguida, por parte de la noruega Solvoll.

La alegría duró poco en las filas nazaríes, porque María Gabaldón aprovechó un mal entendimiento de la zaga granadina, para agarrar un balón suelto y definir, llevó así, de forma muy rápida, en el minuto 22, el empate al marcador, solo cinco minutos después de que Keefe abriera la cuenta. Tras la revisión de rigor, igualada a uno.

El juego decayó tras los dos chispazos en ataque y se empezó a acusar el cansancio físico, en un comienzo de campaña en el que pesan las piernas al estar todavía en fase de rodaje y acoplamiento. Un buen centro no aprovechado de la ecuatoriana Manoly y las incursiones de Solvoll por banda fueron las únicas incidencias hasta el intermedio.

Acciones discutidas

Tras la reanudación se le anuló un gol al Levante por falta previa de Daniela Luque, en el minuto 57. Una nueva jugada polémica acabó con penalti a favor del Granada, por derribo de Eva Alonso a Keefe, y fue la propia chilena la que logró el doblete, al batir a la portera local por raso, ajustado al palo, para volver así a adelantar al equipo granadino.

Un choque entre la delantera nigeriana de las levantinas Agama y Chika Hirao se revisó, pero sin transcedencia. Hubo otro aviso, un lanzamiento de Erika desde muy lejos tras una mala entrega granadina, el balón golpeó en el travesaño. Incluso otro palo de Luque. Y sufrimiento hasta el final.