Las jugadoras celebran el triunfo al final. . GCF
Liga F | Levante 1 - Granada 2

El Granada arranca lanzado

El gol de cabeza de Keefe fue neutralizado por Gabaldón, pero la chilena marca también de penalti en la segunda parte para dar la victoria a las rojiblancas en el estreno

Víctor M. Romero

Víctor M. Romero

Sábado, 30 de agosto 2025, 14:14

El Granada que comanda Irene Ferreras desde el banquillo, en lugar de Arturo Ruiz, arrancó con buen pie su tercera campaña consecutiva en la Liga ... F, con la obligación de mantener el listón tan alto como está tras el quinto puesto anterior. De momento, cumple con el guion. Las granadinas fueron las primeras de la competición en sumar la victoria tras el empate a cero entre Athletic y Tenerife.

