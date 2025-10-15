El Granada se apoyará en un consejo asesor con diversas personalidades

R. I. Granada Miércoles, 15 de octubre 2025, 13:57 Comenta Compartir

El Granada CF, dentro de su plan de acción social, se apoyará desde ahora en un consejo asesor, el cual reunirá a representantes de las principales instituciones y colectivos diversos de la ciudad y de la provincia con el fin de reforzar la cercanía con la sociedad y la visibilidad del club, convirtiéndose en un nexo con el consejo de administración de la entidad rojiblanca, según anunció el propio Granada mediante un comunicado.

Este consejo asesor estará integrado por los siguientes miembros: Jorge Iglesias, concejal de Deportes del Ayuntamiento de Granada; Eric Escobedo, vicepresidente III de la Diputación y diputado de Deportes en la institución provincial; Pedro Mercado, rector de la Universidad de Granada; Leandro Cabrera, decano del Colegio de Abogados de Granada; Gerardo Cuerva, presidente de la Cámara de Comercio de Granada y de la Confederación Granadina de Empresarios; Gregorio García, presidente de la Federación de empresarios de Hostelería y Turismo de Granada; Paco Barranco, director del Palacio de Exposiciones y Congresos; Quico Chirino, director del diario IDEAL; Mariano de Damas, representante de la asociación granadinista 5001, que aglutina a la mayoría de accionistas minoritarios del club rojiblanco; y Manuel Molina 'Lina', presidente de la Asociación de Veteranos del Granada CF.

Funciones y competencias

La funciones y competencias de este órgano asesor serán el asesoramiento en cuestiones y proyectos de orden social, económico y cultural;representación institucional junto a la dirección general o el consejo de administración; actuar como foro de debate permanente sobre las distintas cuestiones, problemáticas o proyectos de la entidad; promover las relaciones entre el Granada y su entorno cultural, económico y social, fomentando la participación en los mismos; estimular e impulsar la percepción de la marca Granada CF; y representación en partidos oficiales del Granada y sus equipos dependientes.

La primera reunión del consejo asesor tendrá lugar en las próximas semanas, avanzó el club, y, una vez finalizada, se informará exhaustivamente de lo tratado en ella. La periodicidad de estos encuentros será mensual. No obstante, se celebrarán reuniones informales con frecuencia, incentivando así el debate permanente sobre cuestiones de actualidad, proyectos o problemáticas relacionadas con el día a día de la institución rojiblanca.