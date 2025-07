Granada, Almería y Cádiz: tres estrategias distintas entre clubes que decepcionaron

Rafael Lamelas Granada Miércoles, 9 de julio 2025, 13:48 Comenta Compartir

Almería, Granada y Cádiz fueron clubes que no estuvieron a la altura de su favoritismo y que decepcionaron sobremanera en LaLiga Hypermotion. A los indálicos, ... sextos, les quedó el consuelo de al menos disputar el 'play off', fase en la que no pudieron participar ni los rojiblancos, séptimos, tras su derrota en Santander en la última jornada; ni mucho menos los amarillos, que concluyeron decimoterceros. Tras el varapalo, cada uno trata de reestructurarse con una estrategia diferente.

Mientras el Granada apuesta en esta fase inicial del mercado veraniego por jóvenes promesas, a la espera de desbloquear salidas y que se le presenten oportunidades de cerrar a futbolistas más reconocidos, la UD Almería sigue un camino distinto. Para empezar, aseguró un delantero destacado en la categoría como Patrick Soko, del Huesca, que llegó tras acabar contrato. Después, dejó salir como cedido al lateral izquierdo Bruno Langa al Pafos chipriota por unos 300.000 euros y lo sustituyó por otro agente libre, Álex Muñoz, defensor de 30 años de la UD Las Palmas. Para el lateral derecho sumó a Chirino, del Castellón, a cambio de unos dos millones, mientras que vendió el 55% del pase de Arnau Solà al Arouca portugués por 500.000 euros. A todo ello se unió el traspaso del atacante de su filial Rachad Fettal al Madrid Castilla por seis millones, aunque su maquinaria de salidas sigue activa. La UDA no subió a Primera, pero sus jugadores más cotizados no han perdido caché. En el escaparate, Luis Suárez –se habla incluso de 25 millones si el Sporting de Portugal saca a Gyokeres–, Marc Pubill o Dion Lopy, que pueden dejar mucho dinero en las arcas y multiplicar el margen de maniobra del Almería. El Cádiz lleva una línea con similitudes con el Granada al mirar a categorías inferiores y pescar apuestas como Joaquín González (Atlético B), Obeng (Teruel) o David García (Sanluqueño), con algún extranjero prometedor como Caicedo (Genk), pero su referente es Suso, del Sevilla, un jugador en plenitud que ha decidido volver a su tierra. Con él, otro exsevillista, García Pascual, atacante que se estrenó con el primer equipo el curso pasado y hasta marcó un gol. Las semanas dirán cómo completan Almería, Granada y Cádiz su plan. El tiempo establecerá quiénes obtendrán el éxito.

